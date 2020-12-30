В Рассказове запустили новую артезианскую скважину 0 В городе Рассказово запустили новую артезианскую скважину, которая теперь питает водой более 3000 частных домов, магазин и детский сад в микрорайоне Мальщина. Существовавших здесь ранее скважин для качественного водоснабжения не хватало, и в летний период воды у местных жителей практически не было.

Бывший судебный пристав-исполнитель осуждена за получение взятки 0 Собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора теперь уже бывшему судебному приставу-исполнителю одного из районных отделов судебных приставов

Семь кандидатов претендуют на должность главы Тамбова 0 Вчера завершился прием документов на конкурсный отбор кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области. Документы подали семь кандидатов, в том числе действующий глава города Котовска Алексей Плахотников, предприниматель Игорь Блюм и другие.

Семь кандидатов претендуют на должность главы Тамбова 0 Вчера завершился прием документов на конкурсный отбор кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области. Документы подали семь кандидатов, в том числе действующий глава города Котовска Алексей Плахотников, предприниматель Игорь Блюм и другие.

Городская Дума безвозмездно отдала РПЦ очередное здание 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение безвозмездно передать Тамбовской Епархии РПЦ здание, расположенное по адресу: Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 83А.

В аптеках Моршанска выявили отсутствие некоторых лекарственных препаратов 0 Прокуратура провела проверку наличия лекарственных препаратов, включенных в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи в аптеках города Моршанска.

750 подарков вручат фермеры детям из малообеспеченных семей 0 Тамбовские фермеры собрали 150 тыс. рублей для покупки подарков для детей из малообеспеченных семей.

В Тамбове откроется выставка тарного стекла 0 Сегодня в Тамбове на базе комплекса «Усадьба Асеевых» откроется выставка тарного стекла.

Некоторые водители автобусов нарушают масочный режим 0 В городе Тамбове прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

В Тамбове водитель сбил пешехода на переходе 0 Накануне в Тамбове произошло ДТП – водитель легкового автомобиля сбил пешехода, который переходил улицу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места аварии, но злоумышленника удалось разыскать.

Более 350-ти домов в Тамбове временно останутся без электроэнергии 0 В связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» плановых ремонтных работ с 29 декабря на нескольких улицах города Тамбова отключат электроэнергию.

В Котовске модернизировали очистные сооружения 0 «Тамбовская сетевая компания» завершали очередной этап модернизации очистных сооружений в городе Котовске.

Крупнейшую в России ферму по разведению коз планируют построить в области 0 В Пичаевском районе инвестор из Липецкой области в лице ООО «Бертон» за 4,5 млрд рублей планирует построить крупнейшую в России ферму по разведению коз.

В Тамбове легковушка попала под грейдер – есть пострадавшие 0 Вчера в Тамбове водитель автомобиля «ВАЗ-2115», двигаясь по улице Чичканова со стороны улицы Бориса Васильева врезался в дорожную технику – грейдер.

В Тамбове приступили к сносу микрорынка на «Летке» 0 Сегодня в городе Тамбове по поручению врио главы города Тамбова Максима Косенкова приступили к сносу микрорынка на территории микрорайона «Летка» - начались полномасштабные работы по сносу павильонов.

В Моршанском районе в пожаре погибла семья из четырех человек 0 Сегодня по улице Центральной в селе Алексеевка Моршанского района в частном доме произошел пожар.

По улице Базарной в городе Тамбове открыли движение 0 Сегодня было открыто движение по ул. Базарная в городе Тамбове.

В отношении гендиректора ФК «Тамбов» возбуждено уголовное дело 0 Следственный комитет Следственного управления РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ФК «Тамбов» по факту невыплаты заработной платы.

Депутаты выступили против концессии с дочкой «РКС» 0 Вчера на заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты единогласно выступили против заключения концессии с дочкой «РКС» - ООО «ККС», в свою очередь «РКС» принадлежит Виктору Вексельбергу.

Что нужно сделать в первую очередь при покупке недвижимости на вторичном рынке 0 Как совершить удачную сделку при покупке квартиры на вторичном рынке и при этом избежать обмана и недоразумений? Что нужно знать перед покупкой? Какую информацию запросить и что проверить, чтобы быть уверенным и спокойным при совершении сделки?