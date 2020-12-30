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Семь кандидатов претендуют на должность главы Тамбова

30 декабря 2020
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Семь кандидатов претендуют на должность главы ТамбоваВчера завершился прием документов на конкурсный отбор кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области. Документы подали семь кандидатов, в том числе действующий глава города Котовска Алексей Плахотников, предприниматель Игорь Блюм и другие.

Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области 20 января 2021 года в 10.00 в здании Тамбовской городской Думы Тамбовской области.
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