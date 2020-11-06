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Конкурс на выборы главы Тамбова будет объявлен в понедельник
Вчера, 16:05
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9 ноября депутаты Тамбовской городской Думы планируют принять решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области. Ранее глава города Тамбова Н.В. Макаревич досрочно ушла в отставку.
Согласно проекту решения, в период с 16 ноября по 30 декабря будет осуществляться прием документов от потенциальных кандидатов на должность руководителя города Тамбова. Сам конкурс пройдет в 20 числах января 2021 года.
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