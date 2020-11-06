Синоптики обещают снег через несколько дней 0 Погода меняется стремительным образом. Дожди будут лить и в выходные, и в первую половину предстоящей недели.

ПАО «Квадра» навязывала невыгодные условия управляющим организациям 0 ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» исполнило предупреждение Тамбовского УФАС России о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. На поставщика тепла и горячей воды пожаловались управляющие компании.

Конкурс на выборы главы Тамбова будет объявлен в понедельник 0 9 ноября депутаты Тамбовской городской Думы планируют принять решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области.

Коммунисты встретили годовщину Октябрьской революции на улицах Тамбова 0 С учетом ограничительных мер, коммунисты и сторонники отметили 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции на улицах областного центра и в других муниципальных образованиях.

Управляющий компанией «Микроденьги» стал депутатом гордумы 0 После того как депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия» Ольга Андреева сложила свои полномочия на ее место был рекомендован предприниматель Валерий Иржанов.

Жителей области ждет ненастная погода и снег 0 В ближайшие выходные жителей Тамбовской области ждет ненастная погода – дожди и туман.

От коронавируса умер главный терапевт Моршанской ЦРБ 0 Коронавирус не щадит никого, на днях от осложнений вызванных заболеваем, умер главный терапевт Моршанской ЦРБ Бояринова Марина Геннадьевна.

В Рассказовском районе осуществляют поджог сухой травы? 0 По информации администрации Рассказовского района в муниципалитетах района продолжают убирать мусор и наводят санитарный порядок.

Внимание: обязательный режим самоизоляции продлен до 3 декабря 0 Администрация Тамбовской области на фоне ухудшения ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией приняла решение продлить на территории региона обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 3 декабря.

В администрации города проведено совещание по проблемам беспризорных животных 0 Сегодня в администрации города Тамбова было проведено рабочее совещание по вопросу проблемы беспризорных животных в областном центре. Тамбовчане продолжают жаловаться на бездомных собак. По их рассказам, в разных частях города животные сбиваются в стаи, порой ведя себя достаточно агрессивно.

В Мичуринском районе депутаты избрали главу 0 Сегодня депутаты Мичуринского районного Совета избрали главой района Галину Шеманаеву, которая ранее занимала этот пост.

Горожане просят установить дополнительные автобусные остановки 0 Жители южной части областного центра просят установить дополнительные остановочные павильоны для общественного транспорта в частности в районе ул. Астраханской и «Динамо».

В регионе продолжает ухудшаться ситуация по коронавирусу 0 За минувшие сутки в Тамбовской области COVID-19 выявили у 99 человек это максимальный показатель за последнее время.

В Тамбове сотрудники полиции накрыли два притона 0 На днях сотрудники полиции накрыли два притона (заведений, где оказывались услуги сексуального характера).

После общественной кампании продолжаются разбирательства в сфере дорожного строительства 0 Недавно тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна Октябрьский районный суд города Тамбова приговорил к шести годам колонии заочно. Его признали виновным в совершении четырех преступлений по ст. 159 УК РФ. Речь идет в том числе о строительстве дорог в Знаменском районе, где было украдено 117 млн

В Тамбовской области практикуют лечение коронавируса по телефону 0 В связи с ростом количества заболевших коронавирусом в Мордовском районе врачи проводят консультации по телефону. Медики оценивают состояния здоровья инфицированных смертельной инфекцией дистанционно.

В Тамбове буксует реализация «дорожных карт» по обманутым дольщикам 0 Обманутые дольщики - давняя проблема, решить которую власти пытаются не первый год. В нашем регионе предложенная областными властями по созданию дорожной карты с привлечением ответственных застройщиков для достройки проблемных домов пока по большей части буксует. Такого мнения придерживается

С 23:00 до 06:00 часов общепиты будут закрыты 0 В Тамбовской области с 3 ноября введены дополнительные ограничительные меры по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Жители города Рассказово: «Асфальт практически отсутствует на всем протяжении» 0 От имени десятков жителей и предпринимателей г.Рассказово местный житель обратился к главе администрации области с просьбой, оказать содействие в ремонте участка дороги по улице Советской, от дома 106-А переходящую в улицу Индустриальную, до завода «РЕМАТРА». Участок дороги составляет менее 1 км.

Следственный комитет возобновил уголовное дело в отношении депутата Михаила Шубина 0 По-прежнему находится в производстве в следственных органах уголовное дело в отношении депутата Тамбовской областной Думы, бывшего директора «АИЖК» Михаила Шубина.