Суд обязал уволить муниципальную служащую под Тамбовом за утрату доверия после приговора о хищении
28 апреля 2026
В Тамбовской области суд апелляционной инстанции признал незаконным бездействие органов местного самоуправления, не уволивших муниципальную служащую после вступившего в силу приговора о хищении. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Проверка прокуратуры Петровского района установила, что в период работы в должности заместителя главы сельсовета женщина, используя служебное положение, похитила 36 тонн щебня. Данный факт подтверждён вступившим в законную силу приговором суда.
Несмотря на это, орган местного самоуправления не принял меры к увольнению чиновницы в связи с утратой доверия. Представление прокуратуры по данному вопросу также было оставлено без удовлетворения.
Прокуратура обратилась в суд с иском, однако в январе 2026 года Петровский районный суд отказал в его удовлетворении. Надзорное ведомство обжаловало решение.
Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры, указав, что установленный судом факт нарушения антикоррупционного законодательства является безусловным основанием для увольнения муниципального служащего. Решение первой инстанции было отменено, исковые требования удовлетворены.
Судебный акт вступил в законную силу.
