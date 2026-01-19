|
Бывшего главу Мичуринска обязали возместить ущерб муниципалитету
Сегодня, 11:25
Комментариев: 0
Версия для печати
Суд удовлетворил иск прокуратуры Мичуринска о взыскании ущерба с бывшего главы города Александра Кузнецова. По решению суда с экс-чиновника подлежит взысканию более 3,2 млн руб.
Прокуратура установила, что в 2016 году при руководстве Александра Кузнецова муниципалитет приобрёл старое здание котельной в посёлке Зелёный Гай, заложив при этом торговые площади в доме культуры «Авангард», находившиеся в собственности города. Стоимость залога превышала 29 млн руб. Спустя год это имущество было передано местным предпринимателям Олегу Утешеву и Виктору Местюкову.
По мнению надзорного ведомства, сделка не имела экономической необходимости и привела к утрате муниципального имущества, а также к потере доходов городского бюджета. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием компенсировать причинённый ущерб.
Суд поддержал позицию прокуратуры. Решение вступило в законную силу и находится на контроле надзорного органа.
Ранее Александр Кузнецов был осуждён за злоупотребление должностными полномочиями. Суд назначил ему условное наказание с запретом занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.