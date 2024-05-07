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Предприниматель из Мичуринска осужден за хищение муниципального имущества
7 мая 2024
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Мичуринский городской суд Тамбовской области признал виновным в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями 64-летнего генерального директора ООО "Комплексные коммунальные системы" Олега Утешева. Суд вынес решение о назначении ему четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, а также о наложении штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Основой для уголовного дела послужила сделка по продаже котельной в поселке Зелёный Гай властям Мичуринска в 2016 году. Расследование началось по материалам местного УФСБ, после чего привлекли к сотрудничеству региональное управление МВД.
По версии следствия, Утешев убедил тогдашнего мэра наукограда Александра Кузнецова продать котельную под залог имущества города — помещений ДК "Авангард". Согласно обвинению, стоимость котельной на момент заключения контракта с властями составляла 19,5 млн рублей, а имущество ДК — 28,5 млн рублей.
В 2020 году бывший мэр Мичуринска Александр Кузнецов был приговорен к четырем годам условного лишения свободы за злоупотребление полномочиями при приобретении котельной и отчуждении торговых площадей предпринимателю. В своей защите на суде по делу Утешева Кузнецов заявил, что предприниматель не мог влиять на его решение о покупке котельной, и решение было принято горсоветом.
После вынесения приговора Утешев был арестован.
Фото: объединенная пресс-служба судов Тамбовской области
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