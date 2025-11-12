В Тамбове заявили о повышении безопасности на дорогах, но водители сомневаются 0 В Тамбове подвели первые итоги изменений в организации дорожного движения, которые были введены в августе. Городская комиссия по безопасности дорожного движения утверждает, что корректировки дали эффект: по данным Госавтоинспекции, число аварий на ряде участков уменьшилось. Речь идёт о нескольких

Экс-директор «Комплексных коммунальных систем» Олег Утешев получил почти 4 года колонии по делу о продаже котельной
Мичуринский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Комплексные коммунальные системы» Олегу Утешеву. 65-летний предприниматель признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Ему назначено 3 года и 11 месяцев лишения свободы

В Тамбовской области по решению суда в федеральную собственность вернули землю стоимостью более 10 млн рублей
В Тамбовской области суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть в федеральную собственность три земельных участка общей стоимостью свыше 10 млн рублей. Площадь территорий составляет 2,2 гектара, сообщили в региональной прокуратуре. Как установило надзорное ведомство, в 2024 году

Тамбовское АО «Октябрьское» приобрело «А1 Агрохим» и расширяет агрохимический бизнес в Черноземье
АО «Октябрьское» завершило сделку по покупке компании «А1 Агрохим», ранее входившей в Группу компаний АГР. Сумма и детали соглашения не раскрываются. В самой компании отмечают, что приобретение позволит значительно усилить присутствие на рынке минеральных удобрений в Черноземье и на юге России.

В Тамбовской области резко вырос объём инвестиций в сохранение памятников культуры
В Тамбовской области за девять месяцев 2025 года объём внебюджетных инвестиций в объекты культурного наследия превысил 170 млн рублей, что в семь раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном правительстве. За этот период проведены работы на 37 объектах, включая архитектурные и

На «Токаревскую птицефабрику» подали иск на 125 миллионов рублей
Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрит иск воронежской компании «Торговый дом "Олеум"» к АО «Токаревская птицефабрика» — крупнейшему производителю мяса птицы в регионе. Сумма требований — 125,6 млн рублей. Заседание назначено на 17 декабря. Как следует из материалов суда, это первое

В Тамбовской области ищут подрядчика для обслуживания уличного освещения на региональных дорогах
ТОГКУ «Тамбовавтодор» объявило конкурс на выполнение работ по содержанию линий электроосвещения вдоль автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Максимальная стоимость контракта составляет 179,5 млн рублей. Финансирование будет обеспечено из областного бюджета. Согласно

Жительница Тамбовской области заплатила компенсацию за продажу шеврона с цитатой из фильма «Брат 2»
Бондарский районный суд Тамбовской области поставил точку в деле о нарушении авторских прав на фильм «Брат 2». Ответчицей выступала местная жительница, которая продавала на маркетплейсе Ozon шеврон с изображением Сергея Бодрова в образе Данилы Багрова и фразой «Сила в правде». Как следует из

Администрация Тамбова пытается через суд вернуть историческую усадьбу Теннис в собственность города
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тамбова о расторжении договора купли-продажи помещений в знаменитой усадьбе Теннис на улице Комсомольской, 41. Это здание, также известное как дом предводителя дворянства Александра

Эксперт: Тамбовская область расплачивается за управленческие ошибки прошлых лет в сфере концессий
Портал «Региональные комментарии» опубликовал аналитический материал о проблемных концессионных соглашениях в Тамбовской области. Одним из экспертов, чьё мнение было представлено в публикации, стал политолог и учредитель делового издания «Вердикт» Артём Александров. Он отметил, что реализация

В Тамбове предлагают установить памятник уличному музыканту Юрию Егиазарову, погибшему в зоне СВО
Тамбовские активисты выступили с инициативой увековечить память уличного певца Юрия Егиазарова, хорошо известного жителям города своими выступлениями на Арбате и в центре Тамбова. По последним данным, музыкант погиб в зоне специальной военной операции. Юрий Егиазаров подписал контракт в сентябре

В Тамбове пройдет конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов» с участием Евгения Первышова
14 ноября в Тамбове состоится Всероссийская конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Тамбовская область», организованная автономной некоммерческой организацией «Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗАБИЗНЕС.РФ"». Мероприятие пройдет в «Стромов-центре» (ул. Рылеева, 52а), начало — в

В Тамбове наладили промышленное разведение шмелей для тепличных хозяйств
В Тамбове появилось новое и редкое для России направление в аграрной отрасли — промышленное разведение шмелей. Ферму, которая занимается этим видом деятельности, развивает компания «Биосфера». Как сообщает издание «Притамбовье», тамбовские шмели уже используются в тепличных комплексах региона, в

В Тамбовской области не завершены дорожные работы на девяти объектах: губернатор потребовал наказать ответственных
На оперативном совещании правительства Тамбовской области министр автодорог и транспорта Альберт Чурилов представил доклад о ходе реализации дорожных работ. По данным на 10 ноября, в регионе завершены ремонты на 114 объектах, общая протяженность обновленных дорог составила 275 километров, а также

В Тамбовской области начнут возрождать заброшенные детские лагеря: по одному объекту в год
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил разработать пятилетний план по восстановлению заброшенных детских лагерей. Решение было принято на еженедельном оперативном совещании регионального правительства. По словам главы региона, в области есть лагеря, которые при минимальных

В картинной галерее Тамбова откроется выставка книжной графики Александра Сапожникова
В Тамбовской областной картинной галерее 12 ноября откроется выставка книжной графики Александра Сапожникова под названием «Мелодии черного и белого» (0+). Начало в 15:00. Экспозиция включает работы мастера, входящие в коллекцию братьев Аполлона и Александра Черновых. Посетители смогут увидеть как

Тамбовские депутаты пройдут антикоррупционные курсы за счёт бюджета
Тамбовская городская дума намерена направить своих сотрудников на обучение по программе «Противодействие коррупции: правовые основы и антикоррупционные мероприятия». Соответствующий тендер размещён на федеральной площадке «Госзакупки». Начальная цена контракта составляет 27,7 тыс. рублей.

В Тамбовской области готовят программу перехода к экономике замкнутого цикла
На пресс-конференции 6 ноября губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о разработке региональной программы, направленной на переход к экономике замкнутого цикла и более активное использование вторичных ресурсов. По словам главы региона, инициатива станет частью работы по достижению

В Тамбове к строительству Центра культурного развития приступил третий подрядчик
На северной окраине Тамбова возобновилось строительство Центра культурного развития — объекта, возводимого в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщил губернатор Евгений Первышов, к работам приступил уже третий подрядчик: два предыдущих были отстранены из-за недобросовестного исполнения своих