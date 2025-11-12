|
|
Экс-директор «Комплексных коммунальных систем» Олег Утешев получил почти 4 года колонии по делу о продаже котельной
Мичуринский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Комплексные коммунальные системы» Олегу Утешеву. 65-летний предприниматель признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Ему назначено 3 года и 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф 380 тыс. рублей.
Это уже второй приговор бизнесмену: в мае 2024 года суд назначил ему 4 года и штраф 400 тыс. рублей, однако апелляционная инстанция отменила решение и направила дело на новое рассмотрение. Всё это время Утешев находился под стражей.
Уголовное дело связано с продажей котельной в посёлке Зелёный Гай в 2016 году. Следствие считает, что Утешев убедил тогдашнего мэра Мичуринска Александра Кузнецова приобрести котельную под залог муниципального ДК «Авангард». Стоимость котельной оценивалась в 19,5 млн рублей, в то время как городское имущество, переданное в залог, — в 28,5 млн.
В суде Утешев вину не признал. Он заявил, что сделка была вызвана намерениями городских властей передать коммунальные объекты в концессию.
|
