С бывших владельцев ДК «Авангард» в Мичуринске взыскали по 2 млн рублей



Историю усиливают и уголовные эпизоды: бывший мэр Александр Кузнецов в 2020 году получил четыре года условно по делу о злоупотреблении полномочиями, а в 2024 году Олег Утешев был приговорён к четырём годам лишения свободы и штрафу в 400 тыс. руб. за мошенничество и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск администрации Мичуринска к бывшим руководителям ООО «Авангард» Олегу Утешеву и Виктору Местюкову. Суд взыскал с них в пользу муниципалитета по 2 млн руб. задолженности, а также около 90 тыс. руб. госпошлины в доход федерального бюджета. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.История уходит корнями в 2016 год, когда бывший мэр Мичуринска Александр Кузнецов приобрёл у предпринимателя Олега Утешева здание котельной в посёлке Зелёный Гай. Обеспечением сделки стало имущество дома культуры «Авангард» с залоговой стоимостью более 29 млн руб. Через год суд передал этот объект из муниципального фонда Утешеву и Местюкову. К тому моменту здание фактически функционировало как торговый центр.Для управления помещениями было создано ООО «Авангард», которое занималось сдачей площадей в аренду и организацией ярмарок. Как установили суды, документальная передача помещений в пользу ООО «Авангард» оформлена не была, а контроль над зданием фактически сохранялся более трёх лет. По данным администрации, доходы от арендаторов в городской бюджет не поступали.В 2023 году суд признал сделку недействительной, вернув ДК «Авангард» в муниципальную собственность. После этого власти Мичуринска добились привлечения Утешева и Местюкова к субсидиарной ответственности.Историю усиливают и уголовные эпизоды: бывший мэр Александр Кузнецов в 2020 году получил четыре года условно по делу о злоупотреблении полномочиями, а в 2024 году Олег Утешев был приговорён к четырём годам лишения свободы и штрафу в 400 тыс. руб. за мошенничество и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями.



