Аварийный дом на Авиационной признали аварийным «под снос», но расселять пока некуда



Формально дом признан аварийным, но на практике люди пока остаются жить в нём, ожидая решения вопроса с расселением. Администрация Тамбова ответила на запрос по дому № 141, корпус 11 на улице Авиационной, о тяжёлом состоянии которого ранее писали СМИ.Как сообщили власти, ещё в 2022 году здание официально признали аварийным и подлежащим сносу. Планировалось, что жильцов расселят до конца 2024–2025 годов.Однако есть проблема: дом не вошёл в региональную программу переселения. Причина — формальная. В неё включают только те дома, которые признали аварийными до 2022 года, а этот — уже позже.Сейчас жителям предлагают временно переехать в маневренный фонд — то есть в предоставляемое городом жильё на время. Но для этого нужно самостоятельно обращаться в администрацию.Напомним, дом был построен ещё в 1975 году и долгое время не ремонтировался. Жители жалуются на разрушенные подъезды, трещины, прогнившие трубы и другие проблемы.Формально дом признан аварийным, но на практике люди пока остаются жить в нём, ожидая решения вопроса с расселением.



