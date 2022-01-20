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После вмешательства прокуратуры расселен аварийный дом
Сегодня, 10:26
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Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова проведена проверка по факту обрушения стены многоквартирного дома по ул. Октябрьская в августе прошлого года.
Установлено, что двухэтажный жилой дом до 1917 года постройки постановлением администрации города признан аварийным и подлежащим сносу. Жилищному комитету администрации надлежало произвести расселение жильцов.
В нарушение требований закона расселение произведено не было.
Предоставление гражданам жилого помещения взамен помещения в доме, подлежащем сносу, носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними, с одновременным улучшением жилищных условий с точки зрения безопасности.
Исковые заявления о выселении граждан, проживающих в аварийном доме, в жилые помещения маневренного жилищного фонда администрацией в суд не направлялись.
В этой связи прокуратурой района в муниципалитет внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен, жильцы дома расселены.
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