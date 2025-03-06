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В Тамбове жильцы аварийного исторического дома готовятся к новому суду с властями
Сегодня, 08:24
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Жители аварийного дома № 19 по улице Студенецкой Набережной в Тамбове готовятся вновь обратиться в суд из-за затянувшегося решения вопроса с расселением. Здание было признано аварийным ещё в 2013 году, однако вопрос о переселении до сих пор не решён, - сообщает "Блокнот Тамбов".
Построенный в 1904 году бывший жилой корпус военных казарм признан объектом культурного наследия. Из-за этого капитальный ремонт здания невозможен. В результате жильцы оказались заложниками ситуации: историческое здание постепенно разрушается, крыша и стены покрылись трещинами, канализация практически не работает, газ в доме отсутствует, а отапливаются помещения только электричеством.
По словам жителей, городская администрация предлагает взамен квартиры на окраине Тамбова — в районе Школьного проезда, которые значительно меньше по площади и не отвечают их потребностям. В результате переговоры с властями заходят в тупик, а состояние дома становится всё хуже.
Сейчас в здании проживают всего несколько семей, остальные квартиры пустуют и забиты досками. Заброшенные помещения привлекают подростков и маргинальные элементы, жильцы боятся за свою безопасность и требуют, чтобы городские власти срочно решили вопрос с предоставлением адекватного жилья взамен аварийного.
Представители администрации Тамбова заявили, что расселение зависит от наличия свободных муниципальных помещений, и пообещали, что в ближайшее время вопрос вновь будет рассмотрен на заседании городской комиссии по жилищным вопросам.
Фото: "Блокнот Тамбов"
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