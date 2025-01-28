Жители дома на Бастионной страдают от затянувшегося капитального ремонта и проблем с канализацией Комментариев: 0



Дом, построенный несколько десятилетий назад, давно стал «метеозависимым»: в ненастную погоду протекала крыша, в подпол с улицы бежали ручьи. Однако теперь ситуация усугубилась — вместо дождевых вод в дом устремляются нечистоты из-за забитой канализации.



— Я живу в угловой квартире, всё течёт ко мне под дом. Трубы старые, их никто не менял. Рабочие могут немного прочистить, но уже к вечеру снова всё забивается. Мы обращались десятки раз, но результата нет, — рассказывает жительница дома Татьяна Варенникова.



Проблема с водоотведением длится уже несколько лет: канализация попросту не работает, а под домом скопились отходы.



Ремонт многоквартирных домов, особенно небольших, всегда связан с финансовыми сложностями. Из-за низкой собираемости средств его проводят в долг с последующим увеличением взносов. Однако даже в этих условиях работы на Бастионной, 55 остановились, оставив жильцов один на один с проблемами.



— Одни говорят, что дом проще снести, другие — как же его сносить, если крыша уже новая? За неё ещё не расплатились. Нас легче развалить, но крыша новая, — сетуют жильцы.



Из-за постоянной сырости в квартирах появилась плесень, которая просыхает только в отопительный сезон. Люди вынуждены мириться с антисанитарными условиями, не зная, когда ситуация изменится.



Пока жильцы продолжают надеяться на завершение ремонта, а власти и коммунальные службы остаются бездействующими, дом на Бастионной превращается в очередной пример затянувшихся проблем городской инфраструктуры. В многоквартирном доме по улице Бастионная, 55 в Тамбове капитальный ремонт затянулся, а система водоотведения полностью изношена. Из-за этого жильцы вынуждены жить в антисанитарных условиях, сталкиваясь с рисками для здоровья, - сообщает Новый век.Дом, построенный несколько десятилетий назад, давно стал «метеозависимым»: в ненастную погоду протекала крыша, в подпол с улицы бежали ручьи. Однако теперь ситуация усугубилась — вместо дождевых вод в дом устремляются нечистоты из-за забитой канализации.— рассказывает жительница дома Татьяна Варенникова.Проблема с водоотведением длится уже несколько лет: канализация попросту не работает, а под домом скопились отходы.Ремонт многоквартирных домов, особенно небольших, всегда связан с финансовыми сложностями. Из-за низкой собираемости средств его проводят в долг с последующим увеличением взносов. Однако даже в этих условиях работы на Бастионной, 55 остановились, оставив жильцов один на один с проблемами.сетуют жильцы.Из-за постоянной сырости в квартирах появилась плесень, которая просыхает только в отопительный сезон. Люди вынуждены мириться с антисанитарными условиями, не зная, когда ситуация изменится.Пока жильцы продолжают надеяться на завершение ремонта, а власти и коммунальные службы остаются бездействующими, дом на Бастионной превращается в очередной пример затянувшихся проблем городской инфраструктуры.



