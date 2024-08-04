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Жильцы дома по ул. Чичканова, 131 в Тамбове снова обращаются в прокуратуру
Жители многоэтажного дома № 131 на улице Чичканова в Тамбове продолжают сталкиваться с затянувшимися проблемами капитального ремонта фасада их здания. Несмотря на многолетние попытки и множество выявленных нарушений, ситуация остается нерешенной.
История началась в 2016 году, когда дом должен был попасть в очередь на капитальный ремонт, однако сроки постоянно переносились. Жителей неоднократно уговаривали согласиться на формальные ремонты, но они на это не соглашались. В итоге суд первой инстанции обязал Фонд капитального ремонта Тамбовской области провести ремонт, однако апелляционная инстанция отменила это решение, вызвав у жильцов обоснованные сомнения в правомерности такого решения.
В ответ на это, жильцы подали коллективную жалобу в прокуратуру Октябрьского района, прося обратиться в кассационный суд общей юрисдикции для пересмотра судебных постановлений. Они указали на наличие ошибок и необоснованных расчетов со стороны Фонда капитального ремонта, утверждая, что средства собираются в достаточном объеме, но их использование вызывает сомнения.
Жители неоднократно выражали недовольство неправильными расчетами и предполагали, что система сбора и использования средств на капитальный ремонт может быть частью финансовой пирамиды. Прокуратура, проводившая проверки, подтвердила правоту жильцов, и первоначальный суд также поддержал их, но ситуация вновь осложнилась после отмены этого решения апелляционной инстанцией.
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