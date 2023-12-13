Жители дома № 131 по ул. Чичканова обратились к Президенту РФ насчет капремонта Комментариев: 0



В своем обращении к Президенту они поделились информацией о том, как их дом стоит в очереди на капитальный ремонт с 2014 по 2015 год, но до сих пор сроки переносились каждый год на более поздние даты. Они продемонстрировали текущее состояние дома, фасада и конструктивных элементов, а также рассказали о том, как властные органы и фонд капремонта нарушают законодательство в отношении их дома. Стоит отметить, что дом № 131 на улице Чичканова является одним из крупных многоквартирных домов в Тамбове и области, где проживает около 1200 человек.



История с капитальным ремонтом фасада этого дома тянется уже несколько лет. Уставшие от неэффективного взаимодействия с местными и региональными властями, а также руководством Фонда капитального ремонта Тамбовской области по вопросу ремонта фасада, жильцы дома № 131 по улице Чичканова в городе Тамбове решили обратиться к прямой линии с Владимиром Путиным.В своем обращении к Президенту они поделились информацией о том, как их дом стоит в очереди на капитальный ремонт с 2014 по 2015 год, но до сих пор сроки переносились каждый год на более поздние даты. Они продемонстрировали текущее состояние дома, фасада и конструктивных элементов, а также рассказали о том, как властные органы и фонд капремонта нарушают законодательство в отношении их дома. Стоит отметить, что дом № 131 на улице Чичканова является одним из крупных многоквартирных домов в Тамбове и области, где проживает около 1200 человек.История с капитальным ремонтом фасада этого дома тянется уже несколько лет.



