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Жильцы дома № 131 по ул. Чичканова добиваются капремонта фасада
27 июня произошла последняя встреча жильцов дома № 131 на улице Чичканова с главой Фонда капитального ремонта, Ильёй Абрамовым. Жильцы выразили свою озабоченность по поводу времени начала ремонтных работ.
Илья Абрамов пояснил, что в настоящее время этот вопрос находится в процессе разрешения в судебном порядке, однако он не установил конкретных сроков. Жители настаивали на необходимости исполнения обязательств, предусмотренных законом, включая капитальный ремонт фасада, на котором на протяжении многих лет обещания не сбываются. Жители требовали не только заплатить трещины и покрасить фасад, но также утеплить его, что также предусмотрено законом, особенно для панельных домов с высокой степенью износа, что подтверждало прокуратурой.
Более того, Илья Абрамов признал частичное нарушение законодательства со стороны Фонда в отношении сроков выполнения работ. Он также отметил сложную финансовую ситуацию, которая затрудняет выполнение всех необходимых работ не только в данном конкретном доме, но и в общей сложности по региону. На данный момент задолженность перед Фондом капитального ремонта превышает 400 миллионов рублей.«От признания ошибок необходимо переходить к их устранению. Можно, конечно, дожидаться пока пройдёт строительный сезон, но это усугубит ситуацию и приведёт к дальнейшему ухудшению условий проживания жильцов данного дома, которые по объективным причинам добиваются именно проведения комплекса работ, а не просто косметических мероприятий. Это не личная блажь граждан, так как фасад этого дома, действительно, нуждается в серьёзном ремонте»
, — прокомментировал ситуацию депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров, который принимал участие во встрече с местными жителями.
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27 июня произошла последняя встреча жильцов дома № 131 на улице Чичканова с главой Фонда капитального ремонта, Ильёй Абрамовым. Жильцы выразили свою озабоченность по поводу времени начала ремонтных работ.
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