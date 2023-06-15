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Жильцы Чичканова, 131 возмущены искажением информации о капремонте дома
Жители дома, расположенного по адресу улица Чичканова, № 131 в городе Тамбове, выражают своё возмущение по поводу искажения информации о капитальном ремонте фасада здания в местных медиа.
В последнее время было опубликовано несколько статей и телевизионных репортажей на местном телеканале «Новый век», которые, по мнению самих жильцов, не отражают действительность. Жильцы считают, что руководство Фонда капитального ремонта пытается через СМИ создать впечатление, будто они не поддерживают ремонт фасада, а выступают за проведение других видов работ, хотя их решение было однозначным на общем собрании. Комментарии жильцов под сообщением председателя Совета дома, Андрея Силагина, опровергают версию Фонда и указывают на недостоверность информации.
Напомним, что капитальный ремонт фасада данного здания откладывается уже несколько лет подряд, что приводит только к дальнейшему разрушению. Это факт, подтвержденный ранее прокуратурой, и также приводит к росту затрат как на материалы, так и на работы. Проблема сводится к отсутствию необходимых финансовых средств, хотя жильцы, произведя расчёт, имеют иное мнение, о чем ранее сообщалось в нашем издании.«Возмутительно, что Фонд капитального ремонта нарушает федеральное и региональное законодательство при попустительстве Правительства Тамбовской области»,
— высказывает свое мнение Андрей Силагин.
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Жители дома, расположенного по адресу улица Чичканова, № 131 в городе Тамбове, выражают своё возмущение по поводу искажения информации о капитальном ремонте фасада здания в местных медиа.
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