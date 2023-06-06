Власти уклоняются от капремонта фасада дома № 131 по ул. Чичканова Комментариев: 0

Капитальный ремонт фасада с утеплением был предусмотрен региональной программой капремонта многоквартирных домов (МКД), которая действовала в период с 2014 по 2016 годы. Однако этот ремонт так и не был выполнен, несмотря на заявления властей о необходимости повышения энергоэффективности зданий и сохранении тепла. Во время отопительного сезона, дом, на самом деле, согревает окружающую атмосферу из-за своего неудовлетворительного состояния, а потом уже квартиры.



В декабре прошлого года общее собрание жильцов дома, в котором проживают как собственники, так и арендаторы муниципального жилья, большинством голосов выбрало ремонт фасада в качестве первоочередной задачи. Согласно закону, жильцы распоряжаются своими средствами и выбирают, какой вид капитального ремонта следует провести, оплачивая его из своих собственных средств. Однако региональный фонд капремонта, который является практически "кошельком", куда жильцы вносят свои платежи, принял иное решение.



Ремонт фасада, который был запланирован в программе, неоднократно откладывался и, в конечном итоге, должен был быть выполнен в прошлом году.



Тем не менее, региональный фонд капремонта не желает выполнять свои функции и активно противится проведению ремонта, стоимость которого, согласно смете прошлого года, составляет 86 миллионов рублей. Чиновники начали пугать жильцов, утверждая, что если они потратят свои средства на ремонт и утепление фасада, у них не останется на другие виды работ. Однако - это не так.



«По закону, фонд капремонта создавался с целью отремонтировать дома, даже если они собирают незначительные суммы средств. Предлагать гражданам доплачивать, увеличивать тариф – неправильно. Если денежных средств не хватает – следует принимать решение об увеличении финансирования из бюджета для выполнения программы», - убежден председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров. История борьбы жителей дома № 131 по ул. Чичканова за капитальный ремонт фасада продолжается, несмотря на то, что власти должны были провести его несколько лет назад, - сообщает «Блокнот Тамбов».Капитальный ремонт фасада с утеплением был предусмотрен региональной программой капремонта многоквартирных домов (МКД), которая действовала в период с 2014 по 2016 годы. Однако этот ремонт так и не был выполнен, несмотря на заявления властей о необходимости повышения энергоэффективности зданий и сохранении тепла. Во время отопительного сезона, дом, на самом деле, согревает окружающую атмосферу из-за своего неудовлетворительного состояния, а потом уже квартиры.В декабре прошлого года общее собрание жильцов дома, в котором проживают как собственники, так и арендаторы муниципального жилья, большинством голосов выбрало ремонт фасада в качестве первоочередной задачи. Согласно закону, жильцы распоряжаются своими средствами и выбирают, какой вид капитального ремонта следует провести, оплачивая его из своих собственных средств. Однако региональный фонд капремонта, который является практически "кошельком", куда жильцы вносят свои платежи, принял иное решение.Ремонт фасада, который был запланирован в программе, неоднократно откладывался и, в конечном итоге, должен был быть выполнен в прошлом году.Тем не менее, региональный фонд капремонта не желает выполнять свои функции и активно противится проведению ремонта, стоимость которого, согласно смете прошлого года, составляет 86 миллионов рублей. Чиновники начали пугать жильцов, утверждая, что если они потратят свои средства на ремонт и утепление фасада, у них не останется на другие виды работ. Однако - это не так.- убежден председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров.



