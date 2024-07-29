Жильцы по ул. Чичканова, 131 нашли ошибки в представленных суду расчётах фонда капремонта Комментариев: 0



Речь идёт о расчётах сборов на капитальный ремонт дома с прогнозом на следующие десятилетия. Чиновники ранее заявляли, что дом не сможет собрать необходимые средства даже в будущем. Однако в представленных расчётах жильцы обнаружили намеренные, по их мнению, искажения и арифметические «ошибки». Величины за представленные периоды были округлены до десятых, но не по правилам арифметики, а в меньшую сторону.



Такие «мелочи» могут существенно повлиять на конечный результат, особенно когда речь идёт о крупных суммах. В представленных расчётах разница составила десятки миллионов рублей. Кроме того, для расчётов в 2024 году были использованы данные за 2023 год.



«Я проверил расчёт прогнозного сбора для дома на улице Чичканова, 131, представленный Фондом капитального ремонта. Сам факт представления расчёта в феврале 2024 года на основании данных 2023 года вызывает вопросы. Прогнозы должны актуализироваться, как и в случае с погодой, учитывая новые факторы. А они в прогнозе Фонда не учтены. Следовательно, прогноз неверен из-за неправильно принятых исходных данных», — сообщает председатель совета дома Андрей Силагин.



Жильцы дома считают это намеренной ошибкой и задаются вопросом, почему городские чиновники допускают такие «ошибки» или почему они игнорируют действия Фонда и принимают его сторону, а не сторону жителей, которые являются их избирателями. Жильцы крупнейшего многоквартирного дома № 131 на улице Чичканова в Тамбове, которые уже несколько лет пытаются добиться капитального ремонта фасада, обнаружили арифметические ошибки в документах, представленных Фондом капитального ремонта суду.Речь идёт о расчётах сборов на капитальный ремонт дома с прогнозом на следующие десятилетия. Чиновники ранее заявляли, что дом не сможет собрать необходимые средства даже в будущем. Однако в представленных расчётах жильцы обнаружили намеренные, по их мнению, искажения и арифметические «ошибки». Величины за представленные периоды были округлены до десятых, но не по правилам арифметики, а в меньшую сторону.Такие «мелочи» могут существенно повлиять на конечный результат, особенно когда речь идёт о крупных суммах. В представленных расчётах разница составила десятки миллионов рублей. Кроме того, для расчётов в 2024 году были использованы данные за 2023 год.сообщает председатель совета дома Андрей Силагин.Жильцы дома считают это намеренной ошибкой и задаются вопросом, почему городские чиновники допускают такие «ошибки» или почему они игнорируют действия Фонда и принимают его сторону, а не сторону жителей, которые являются их избирателями.



