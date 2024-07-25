Чиновники вместо капремонта предлагают жильцам дома № 131 по ул. Чичканова «наладить взаимодействие» Комментариев: 0



Во время онлайн-эфира на вопрос о том, когда городская администрация наконец подаст заявку на проведение работ, Максим Косенков предложил «наладить необходимое взаимодействие» вместо проявления агрессии. Он также отметил, что наличие протоколов, выражающих мнение большинства, не означает наличие средств для проведения ремонта.



Дом на ул. Чичканова, 131 уже несколько лет пытается добиться капитального ремонта за счёт средств, собранных в Фонд капитального ремонта. Каждое новое обращение сопровождается скандалами, судебными разбирательствами и вмешательством органов власти и прокуратуры. В таких условиях резкость жителей понятна, и слова главы администрации показались им неуместными и противоречивыми.



«С кем наладить взаимодействие, Максим Юрьевич? Кто доводит собственников до агрессии? Скажите прямо! Капитальный ремонт и утепление фасада по закону должны были быть проведены в 2014-2016 годах. В доме на ул. Чичканова, 131 более 1000 м² жилой площади принадлежит муниципалитету. Уполномоченные муниципалитетом лица вместе с более чем 70% собственников в 2022 году проголосовали за проведение капитального ремонта и утепления фасада дома», — заявил председатель Совета дома Андрей Силагин.



Напомним, что речь идет о капитальном ремонте фасада, который жильцы хотят провести с утеплением. Им предлагали ограничиться ремонтом межпанельных швов, что жители посчитали пустой тратой средств. Прокуратура поддержала правоту граждан, однако жильцам до сих пор не удаётся добиться выполнения обязательств от властей и Фонда капитального ремонта.



Как пояснил Андрей Силагин в течение 2023 года администрация города Тамбова в лице комитета ЖКХ трижды обращалась в министерство ТЭК и ЖКХ Тамбовской области по вопросу капитального ремонта и утепления фасада дома на Чичканова, 131. Суд признал эти обращения «неофициальными предложениями установленного образца. Жильцы одного из крупнейших многоквартирных домов в Тамбовской области, расположенного в Тамбове на ул. Чичканова, 131, возмущены ответом главы городской администрации Максима Косенкова по поводу капитального ремонта.Во время онлайн-эфира на вопрос о том, когда городская администрация наконец подаст заявку на проведение работ, Максим Косенков предложил «наладить необходимое взаимодействие» вместо проявления агрессии. Он также отметил, что наличие протоколов, выражающих мнение большинства, не означает наличие средств для проведения ремонта.Дом на ул. Чичканова, 131 уже несколько лет пытается добиться капитального ремонта за счёт средств, собранных в Фонд капитального ремонта. Каждое новое обращение сопровождается скандалами, судебными разбирательствами и вмешательством органов власти и прокуратуры. В таких условиях резкость жителей понятна, и слова главы администрации показались им неуместными и противоречивыми.заявил председатель Совета дома Андрей Силагин.Напомним, что речь идет о капитальном ремонте фасада, который жильцы хотят провести с утеплением. Им предлагали ограничиться ремонтом межпанельных швов, что жители посчитали пустой тратой средств. Прокуратура поддержала правоту граждан, однако жильцам до сих пор не удаётся добиться выполнения обязательств от властей и Фонда капитального ремонта.Как пояснил Андрей Силагин в течение 2023 года администрация города Тамбова в лице комитета ЖКХ трижды обращалась в министерство ТЭК и ЖКХ Тамбовской области по вопросу капитального ремонта и утепления фасада дома на Чичканова, 131. Суд признал эти обращения «неофициальными предложениями установленного образца.



