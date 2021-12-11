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Жильцы дома на Коммунальной, 22: «Мы ни в живых, ни в мёртвых»
Вчера, 08:30
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В доме № 22 по ул. Коммунальная сложилась непростая ситуация. Дом находится в предаварийном состоянии, но власти не спешат помогать жильцам дома, в котором десятилетиями течет крыша, обваливается фундамент, удобства во многих квартирах на улицах, в том числе отсутствует водоснабжение.
– Воды у меня нет, туалет на улице стоит. Мы ни в живых, ни в мёртвых. За все платим: за квартиру, за капремонт, а результата никакого нет, – рассказала местная жительница во время встречи с депутатом Тамбовской городской Думы Артёмом Александровым.
По мнению депутата, первоочередная задача это проведение капремонта крыши, сейчас по программе он запланирован на 2043 г., что недопустимо, во-вторых, необходимо ускорить процесс расселения тамбовчан.
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