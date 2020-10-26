Жители Тамбова: «Мы замерзаем в своих квартирах» Комментариев: 0



В тоже время отопительный сезон для жильцов дома № 46 по ул. Рылеева так и не начинался. Ключи от квартир дольщики получили, но тепло в жильё пока не пришло, горячая вода тоже.



«Мы уже не знаем, куда и к кому обращаться… Дом новый, совершенно не прогретый. На улице достаточно холодно, в квартире тоже», — рассказывают жильцы.



Другие тамбовчане более категоричны и заявляют, что по ночам замерзают в своих квартирах.



Непростая ситуация с отоплением в доме № 13В по ул. Клубная, отсутствует отопление и горячее водоснабжение в 1 и 2 подъезде. Жалобы поступают от жителей по ул. Советская, Пионерская и в других частях города.

Несмотря на то, что пусконаладочные работы, связанные с отопительным сезоном должны были завершить еще 26 октября, в некоторых домах города Тамбова – нет отопления. В администрации города неполадки объяснили возникновением аварий уже после подачи на них теплоносителя.В тоже время отопительный сезон для жильцов дома № 46 по ул. Рылеева так и не начинался. Ключи от квартир дольщики получили, но тепло в жильё пока не пришло, горячая вода тоже., — рассказывают жильцы.Другие тамбовчане более категоричны и заявляют, что по ночам замерзают в своих квартирах.Непростая ситуация с отоплением в доме № 13В по ул. Клубная, отсутствует отопление и горячее водоснабжение в 1 и 2 подъезде. Жалобы поступают от жителей по ул. Советская, Пионерская и в других частях города.



