В Тамбове опровергли слухи о переносе занятий в школе №35 на декабрь

По его словам, капитальный ремонт здания подходит к завершению. Подрядчик продолжает активные работы, и уже через десять дней четырёхэтажный корпус будет передан для санитарной уборки и установки мебели в учебных классах. Изначально планировалось начать занятия здесь с 1 сентября, но из-за того, что столовая находится в двухэтажной части здания, где ремонт продлится ещё около месяца, сроки были скорректированы.



Дополнительно в проект включили замену напольного покрытия в коридорах и рекреациях четырёхэтажного здания, а также монтаж вентилируемого фасада. Для этого и благоустройства территории выделили дополнительные средства. В результате полностью готовым комплекс будет к концу сентября.



Изменения в графике связаны и с переходом всех школ на систему триместров. Первый триместр начнётся 1 сентября и завершится 16 ноября, а внутри него каждые пять недель будут прерываться каникулами. Первые каникулы пройдут с 6 по 12 октября. Чтобы не прерывать учебный процесс, занятия в обновлённом корпусе начнутся сразу после этого периода. До этого времени ученики будут обучаться во втором корпусе школы на улице Нагорной.



