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В Тамбове проведут капитальный ремонт здания лицея № 21
Сегодня, 15:09
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В Тамбове в скором времени стартует капитальный ремонт здания лицея № 21, расположенного на улице Энгельса. Это учебное заведение было включено в список приоритетных объектов для ремонта в текущем году в рамках национального проекта "Образование".
Зданию уже более ста лет, и оно не только физически устарело, но и морально утратило свою актуальность.
В силу невозможности проведения такого масштабного ремонта в течение летних каникул, было принято решение начать работы уже сейчас. Ожидается, что ремонт будет завершен к июню 2025 года. В период реконструкции ученики временно будут переведены в другой корпус лицея, который расположен на улице Лермонтовской.
Фото: администрация города Тамбова
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