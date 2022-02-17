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Родители учеников лицея № 29 просят возобновить учебный процесс
Сегодня, 09:32
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Затянулись ремонтные работы здания лицея № 29 в городе Тамбове. Капитальный ремонт здания должны были завершить в течение трёх месяцев (к работам приступили летом), то есть осенью прошлого года, потом сроки перенесли до конца 2021 года.
Согласно информации из администрации города Тамбова, поступившей в ответ на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, работы по капитальному ремонту объекта культурного наследия «Здание общественного назначение – школа №29» должны завершить до 1.07.2022.
По словам депутата понимая все сложности процесса, нельзя не отметить, что подрядчик получит более 140 млн рублей. «Такие значительные средства ко многому обязывают, в том числе к необходимости увеличения количества строительных бригад на объекте, а также усилению контроля со стороны муниципалитета», – считает Артём Александров.
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