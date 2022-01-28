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Депутаты призвали администрацию к усилению муниципального контроля
Вчера, 10:13
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты подняли вопрос необходимости усиления муниципального контроля.
Депутат Артем Александров в частности обратил внимание руководства на неисполнение в первоначальные сроки муниципальных контрактов в 2021 году. Это касается ремонта дорог, благоустройства городских территорий, например, «Парка Победы», ремонта муниципальных учреждений. Акцентировали внимание на ремонте лицея № 29 на ул. Степана Разина.
«Существуют объективные причины, например, когда объем работ при ремонте лицея оказался больше запланированного, но зачастую проблема в недостаточном контроле со стороны городских властей, что недопустимо», - отмечает Артем Александров.
Есть проблемы и в сфере муниципального жилищного контроля. Например, прошло более 400 дней с момента, когда собственники помещений в доме по ул. Советская, д. 184/375 добиваются от МКУ «Дирекция Жилищных услуг» устранения выявленных нарушений, допущенных при капремонте, для нормализации движения теплоносителя в системе отопления, но в ответ они получают отписки.
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