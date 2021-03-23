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Депутаты потребовали усилить контроль за капремонтом
Вчера, 10:00
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На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о ходе выполнения программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Тамбова.
Внимание было уделено многоквартирным домам в разных частях города. В частности председатель комитета Артем Александров отметил, что нередко качество работ не соответствует строительным нормам и правилам в связи со слабым контролем со стороны городских служб.
«В доме № 184/375 по ул. Советская после капитального ремонта системы теплоснабжения в помещении начались проблемы с температурным режимом, - отметил на заседании Артем Александров. - По состоянию на 12.03.2021 г., когда я выходил на место, температура в помещении составляла 12 градусов тепла, температура стояка системы теплоснабжения менее 20 градусов тепла».
Депутаты обратили внимание администрации города Тамбова и надзорных ведомств на необходимость усиления контроля за выполнением и принятием работ по капремонту.
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