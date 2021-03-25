Администрация не включила в план ремонта те дороги, которая обещала отремонтировать Комментариев: 0



«Мы поставили цель перенести масштаб работ на поперечные и второстепенные улицы, приближенные к жилым домам - такая позиция была и у областных властей и у нас. Плюс мы должны избавиться от практики, когда дворы ремонтируются сами по себе, дороги сами по себе», - заявил на заседании врип главы города Максим Косенков.



В тоже время ряд депутатов отметили, что в плане отсутствуют дороги, которые ранее обещали в администрации города Тамбова отремонтировать.



В частности, депутат Артем Александров, обратил внимание главы города, что в 2020 году жителям пообещали отремонтировать участок дороги за домом по ул. Советская, 123 в 2020 году. Прошел год, теперь оказывается, что город не может отремонтировать дорогу, поскольку она не числиться в реестре дорог и ремонтировать ее должны сами жильцы дома.



«В 2020 году еще на тот момент генеральный директор МКУ «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин пообещал включить дорогу от ТЭЦ до парома к дачам возле озера Липунцы в реестр муниципальных дорог, а отремонтировать в 2021-2022 гг. Горожане поверили, но на днях им пришел ответ, что объект до сих пор не числится в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения, поэтому о ремонте не может быть и речи. И напоследок ремонт многострадальной ул. Садовой. Администрация города обещает отремонтировать небольшой участок дороги 17 лет, начиная с Алексея Ильина, а воз и ныне там», - заявил на заседании Думы Артем Александров.



На выступление депутата последовал следующий ответ врип главы города Максима Косенкова.



«Артем Романович, масштаб вашей деятельности выходит далеко за пределы города Тамбова, Тамбовской области и уже Российской Федерации. Это хорошо, но жители обращаются и к другим депутатам и улица Садовая по просьбе другого депутата будет включена», - отметил Максим Косенков. На последнем заседании Тамбовской городской Думы разгорелись жаркие дебаты вокруг утверждения плана ремонта дорог на 2021 год. Всего 2021 году планируются отремонтировать 48 городских дорог общей протяженностью 280746 тысяч квадратных метров.- заявил на заседании врип главы города Максим Косенков.В тоже время ряд депутатов отметили, что в плане отсутствуют дороги, которые ранее обещали в администрации города Тамбова отремонтировать.В частности, депутат Артем Александров, обратил внимание главы города, что в 2020 году жителям пообещали отремонтировать участок дороги за домом по ул. Советская, 123 в 2020 году. Прошел год, теперь оказывается, что город не может отремонтировать дорогу, поскольку она не числиться в реестре дорог и ремонтировать ее должны сами жильцы дома., - заявил на заседании Думы Артем Александров.На выступление депутата последовал следующий ответ врип главы города Максима Косенкова.- отметил Максим Косенков.



