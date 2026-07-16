Центральный рынок обязали вернуть предпринимателю торговый павильон Комментариев: 0



Речь идёт о павильоне площадью 90 кв. м, включающем 12 торговых мест. ИП Кривобоков передал его в аренду ООО «ТЦР» в 2024 году. После отказа от продления договора и его прекращения рынок имущество не вернул, арендную плату не вносил, а затем заключил два договора субаренды с другим предпринимателем.



Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск Кривобокова полностью. ООО «ТЦР» обязали освободить павильон и вернуть его предпринимателю по акту приёма-передачи. Также с рынка взыскали 227 тыс. рублей задолженности, пени и расходы по госпошлине.



Кроме того, первая инстанция постановила взыскивать с рынка по 22,5 тыс. рублей в месяц с 5 марта 2026 года до фактического возврата павильона. Однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил эту часть решения. Апелляция указала, что нельзя заранее взыскивать неопределённую сумму за будущий период. В остальном решение оставлено без изменения.



Суд установил, что Кривобоков ещё в 2011 году получил разрешение на установку комплекса киосков и на его основании установил павильон. Участие предпринимателя в возведении объекта подтверждалось документами и свидетельскими показаниями. Доводы рынка об отсутствии у него права собственности суд отклонил, поскольку ООО «ТЦР» само принимало павильон по договору аренды и вносило платежи до апреля 2025 года.



По данным «Вердикта», это не единственный судебный спор с участием Центрального рынка. Сейчас Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иск ООО «ГК Реновация» к рынку и администрации Тамбова. Компания требует демонтировать ряд нестационарных торговых объектов возле «Торговых рядов» на улице Коммунальной и запретить размещение объектов, которые могут помешать реставрации.



В 2024 году ООО «Тамбовский Центральный рынок» сменило собственника. Компанию приобрели за 88 млн рублей, новым владельцем стал предприниматель Сергей Летунов, чьи бизнес-интересы связаны с Белгородской областью. ООО «Тамбовский Центральный рынок» обязали вернуть предпринимателю Михаилу Кривобокову торговый павильон № 112. Как сообщает деловое издание «Вердикт», спор дошёл до апелляционной инстанции, но суд подтвердил обязанность рынка освободить объект и выплатить задолженность.Речь идёт о павильоне площадью 90 кв. м, включающем 12 торговых мест. ИП Кривобоков передал его в аренду ООО «ТЦР» в 2024 году. После отказа от продления договора и его прекращения рынок имущество не вернул, арендную плату не вносил, а затем заключил два договора субаренды с другим предпринимателем.Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск Кривобокова полностью. ООО «ТЦР» обязали освободить павильон и вернуть его предпринимателю по акту приёма-передачи. Также с рынка взыскали 227 тыс. рублей задолженности, пени и расходы по госпошлине.Кроме того, первая инстанция постановила взыскивать с рынка по 22,5 тыс. рублей в месяц с 5 марта 2026 года до фактического возврата павильона. Однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил эту часть решения. Апелляция указала, что нельзя заранее взыскивать неопределённую сумму за будущий период. В остальном решение оставлено без изменения.Суд установил, что Кривобоков ещё в 2011 году получил разрешение на установку комплекса киосков и на его основании установил павильон. Участие предпринимателя в возведении объекта подтверждалось документами и свидетельскими показаниями. Доводы рынка об отсутствии у него права собственности суд отклонил, поскольку ООО «ТЦР» само принимало павильон по договору аренды и вносило платежи до апреля 2025 года.По данным «Вердикта», это не единственный судебный спор с участием Центрального рынка. Сейчас Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иск ООО «ГК Реновация» к рынку и администрации Тамбова. Компания требует демонтировать ряд нестационарных торговых объектов возле «Торговых рядов» на улице Коммунальной и запретить размещение объектов, которые могут помешать реставрации.В 2024 году ООО «Тамбовский Центральный рынок» сменило собственника. Компанию приобрели за 88 млн рублей, новым владельцем стал предприниматель Сергей Летунов, чьи бизнес-интересы связаны с Белгородской областью.



