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Завершена приватизация ООО «Тамбовский центральный рынок»

Сегодня, 08:28
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Эпопея с приватизацией бывшего муниципального унитарного предприятия, а ныне ООО «Тамбовский центральный рынок», о которой наши читатели были проинформированы в предыдущих публикациях, подошла к концу. Торги состоялись, и победителем стал предприниматель Сергей Летунов, уроженец Белгородской области, как указано в конкурсной документации.

Напомним, что стоимость объекта неоднократно пересматривалась, и разница в экспертных оценках была значительной. Последняя оценка составила 85,6 млн рублей, при этом номинальная стоимость 100% доли была определена в 12,8 млн рублей. Летунов предложил за актив 88,3 млн рублей. Другие участники конкурса не упомянуты в документации.

В состав имущественного комплекса входят 26 нежилых зданий общей площадью 1,8 тыс. кв. м и земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, два участка недвижимости общей площадью 1,9 га находятся в аренде.

Согласно условиям приватизации, новый владелец обязан сохранить не менее 52 рабочих мест в течение определённого времени, что направлено на защиту интересов сотрудников ООО в переходный период, предотвращение напряжённости на рынке труда и обеспечение стабильных налоговых поступлений в бюджет города.

Городская дума Тамбова одобрила продажу центрального рынка летом 2024 года. Средства, вырученные от приватизации, планируется направить на приобретение коммунальной техники. В ходе обсуждения коммунисты предложили пересмотреть условия сделки в пользу города, но их инициативы не нашли поддержки у большинства депутатов.
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