Тамбовский центральный рынок планируют продать за 85,6 млн рублей Комментариев: 0



Приватизация включала имущественный комплекс, состоящий из ряда помещений Дома быта «Русь», здания на ул. Коммунальной, ангара и земельного участка на ул. Пролетарской, нескольких ларьков, транспортных средств и другого имущества. Главным докладчиком выступил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Тамбова Вячеслав Баранов, который представил комиссии основные условия приватизации.



Перед приватизацией необходимо было определить рыночную стоимость комплекса. В порядке конкурса была отобрана оценочная организация ООО «ЦОЭ Метод» из Волгограда, которая определила стоимость ТЦР в 157,6 млн рублей. Однако заказчик посчитал эту сумму необоснованной и выявил ряд недочётов в оценке, поэтому была заказана экспертиза, подтвердившая наличие недостатков. Волгоградской компании предложили либо расторгнуть контракт, либо устранить недостатки. После исправлений стоимость комплекса снизилась до 85,6 млн рублей.



Основной актив — это часть здания Дома быта «Русь», где сейчас располагается предприятие. Снижение стоимости произошло в результате пересмотра стоимости нежилого помещения в «Руси», которая снизилась до средней цены 27 тыс. руб. за 1 кв.м. Член комиссии, депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, выразил сомнения в том, что цена за помещения в центре города не занижена.



Сотрудники администрации объяснили, что цена не занижена и её можно считать высокой, поскольку другие помещения в здании в ходе приватизации не пользуются спросом. Артем Александров решил проанализировать сайт «Avito» и обнаружил, что цены на помещения в здании Дома быта «Русь» варьируются от 25 тыс. до 69 тыс. руб. за 1 кв. м. Помещения, оцененные по 25 тыс. за метр, находятся в очень плохом состоянии, а более дорогие помещения в нормальном состоянии. Состояние помещений, занимаемых ООО «Тамбовский Центральный Рынок», нельзя считать плохим, за исключением некоторых, нуждающихся в ремонте. 22 июля состоялось заседание комиссии по координации деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, созданных в процессе преобразования муниципальных унитарных предприятий, единственным участником которых является город Тамбов. Основным вопросом на повестке дня было обсуждение условий приватизации 100% долей уставного капитала ООО «Тамбовский Центральный Рынок» (ТЦР).Приватизация включала имущественный комплекс, состоящий из ряда помещений Дома быта «Русь», здания на ул. Коммунальной, ангара и земельного участка на ул. Пролетарской, нескольких ларьков, транспортных средств и другого имущества. Главным докладчиком выступил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Тамбова Вячеслав Баранов, который представил комиссии основные условия приватизации.Перед приватизацией необходимо было определить рыночную стоимость комплекса. В порядке конкурса была отобрана оценочная организация ООО «ЦОЭ Метод» из Волгограда, которая определила стоимость ТЦР в 157,6 млн рублей. Однако заказчик посчитал эту сумму необоснованной и выявил ряд недочётов в оценке, поэтому была заказана экспертиза, подтвердившая наличие недостатков. Волгоградской компании предложили либо расторгнуть контракт, либо устранить недостатки. После исправлений стоимость комплекса снизилась до 85,6 млн рублей.Основной актив — это часть здания Дома быта «Русь», где сейчас располагается предприятие. Снижение стоимости произошло в результате пересмотра стоимости нежилого помещения в «Руси», которая снизилась до средней цены 27 тыс. руб. за 1 кв.м. Член комиссии, депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, выразил сомнения в том, что цена за помещения в центре города не занижена.Сотрудники администрации объяснили, что цена не занижена и её можно считать высокой, поскольку другие помещения в здании в ходе приватизации не пользуются спросом. Артем Александров решил проанализировать сайт «Avito» и обнаружил, что цены на помещения в здании Дома быта «Русь» варьируются от 25 тыс. до 69 тыс. руб. за 1 кв. м. Помещения, оцененные по 25 тыс. за метр, находятся в очень плохом состоянии, а более дорогие помещения в нормальном состоянии. Состояние помещений, занимаемых ООО «Тамбовский Центральный Рынок», нельзя считать плохим, за исключением некоторых, нуждающихся в ремонте.



