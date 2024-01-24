Администрация Тамбова предлагает приватизировать «Тамбовский Центральный Рынок» Комментариев: 0



По информации представителей городской администрации, текущая прибыль центрального рынка практически нулевая, их слова указывают на рентабельность продаж в пределах 0,4—0,7%. Предполагается, что для изменения ситуации требуются финансовые вложения. Согласно бухгалтерским данным МУП, «Тамбовский Центральный Рынок», за 9 месяцев 2023 года предприятие заработало 56 545 тыс. рублей, однако чистый убыток составил 1 291,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность предприятия на 01.10.2023 года составила 4 815,0 тыс. рублей.



Директор ООО «Тамбовский центральный рынок» Роман Рубцов, недавно назначенный на эту должность, поддержал подобную точку зрения. Ранее он длительное время руководил центральным рынком в Белгородской области.



В ходе обсуждений выступил руководитель фракции КПРФ в городской Думе Артём Александров. Он отметил, что при принятии решения о преобразовании МУПа в ООО депутаты высказывали предложения относительно будущих перспектив развития «Тамбовского центрального рынка». Глава администрации города Максим Косенков также поддержал эту идею.



«Прежде, чем принимать решение о приватизации долей, депутатам необходимо понять, какое вообще развитие возможно в формате ООО данных предприятий в собственности города, а также инвестиционные и иные проекты уже реорганизованных предприятий. За более чем три месяца никаких встреч или совещаний с депутатским корпусом не проводилось, и опять же депутатов ставят в известность о предстоящем обсуждении за день до заседания. Нам надо видеть планы не только инвестиционные, но также рассмотреть возможность сохранения условно контрольного пакета акций за городом, — допустим, приватизировать 45% — и привлечём инвестора, и сохраним контроль. У нас и так всё меньше остаётся имущества и муниципальных предприятий, от которых город получает прибыль», - заявил депутат Артем Александров.



Некоторые депутаты высказали свое недовольство предложением о полной приватизации. В частности, Григорий Назаров из фракции КПРФ назвал продажу центрального рынка кратковременным источником дохода для города, что является нецелесообразным.



Член фракции «Единая Россия» Валерий Иржанов также указал на поспешность решения и, если приватизировать долю в ООО, то по максимальной цене.



На текущий момент Центральный рынок Тамбова предлагают выставить на продажу за «не менее номинальной стоимости» - 12,74 млн рублей.



Тем не менее, большинство членов комиссии, 9 из 12, поддержали решение о рекомендации 100% приватизации ООО «Тамбовский Центральный Рынок» в 2024 году.



Фото: mup-tcr.ru 23 января в администрации города Тамбова состоялось собрание комиссии по координации деятельности муниципальных унитарных предприятий. За день до мероприятия поступило предложение о рассмотрении вопроса о приватизации 100% уставного капитала ООО «Тамбовский центральный рынок». Ранее решение о приватизации, с переходом из формата МУП в ООО, было принято в сентябре на заседании Тамбовской городской Думы.По информации представителей городской администрации, текущая прибыль центрального рынка практически нулевая, их слова указывают на рентабельность продаж в пределах 0,4—0,7%. Предполагается, что для изменения ситуации требуются финансовые вложения. Согласно бухгалтерским данным МУП, «Тамбовский Центральный Рынок», за 9 месяцев 2023 года предприятие заработало 56 545 тыс. рублей, однако чистый убыток составил 1 291,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность предприятия на 01.10.2023 года составила 4 815,0 тыс. рублей.Директор ООО «Тамбовский центральный рынок» Роман Рубцов, недавно назначенный на эту должность, поддержал подобную точку зрения. Ранее он длительное время руководил центральным рынком в Белгородской области.В ходе обсуждений выступил руководитель фракции КПРФ в городской Думе Артём Александров. Он отметил, что при принятии решения о преобразовании МУПа в ООО депутаты высказывали предложения относительно будущих перспектив развития «Тамбовского центрального рынка». Глава администрации города Максим Косенков также поддержал эту идею.«Прежде, чем принимать решение о приватизации долей, депутатам необходимо понять, какое вообще развитие возможно в формате ООО данных предприятий в собственности города, а также инвестиционные и иные проекты уже реорганизованных предприятий. За более чем три месяца никаких встреч или совещаний с депутатским корпусом не проводилось, и опять же депутатов ставят в известность о предстоящем обсуждении за день до заседания. Нам надо видеть планы не только инвестиционные, но также рассмотреть возможность сохранения условно контрольного пакета акций за городом, — допустим, приватизировать 45% — и привлечём инвестора, и сохраним контроль. У нас и так всё меньше остаётся имущества и муниципальных предприятий, от которых город получает прибыль», - заявил депутат Артем Александров.Некоторые депутаты высказали свое недовольство предложением о полной приватизации. В частности, Григорий Назаров из фракции КПРФ назвал продажу центрального рынка кратковременным источником дохода для города, что является нецелесообразным.Член фракции «Единая Россия» Валерий Иржанов также указал на поспешность решения и, если приватизировать долю в ООО, то по максимальной цене.На текущий момент Центральный рынок Тамбова предлагают выставить на продажу за «не менее номинальной стоимости» - 12,74 млн рублей.Тем не менее, большинство членов комиссии, 9 из 12, поддержали решение о рекомендации 100% приватизации ООО «Тамбовский Центральный Рынок» в 2024 году.Фото: mup-tcr.ru



