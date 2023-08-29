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Центральный рынок Тамбова планируют реконструировать
Сегодня, 09:35
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Центральный рынок города Тамбова хотят реконструировать. В ходе встречи, состоявшейся 30 августа, глава региона Максим Егоров и генеральный директор компании "Новый рынок" Юрий Галдун обсудили планы по преобразованию данной территории. Инвестор выразил готовность вложить значительную сумму, оцениваемую в несколько сотен миллионов рублей, в реализацию этого проекта.
Центральный рынок Тамбова, ограниченный улицами Коммунальной, Красной, Октябрьской и Базарной, служит местом сбыта как для горожан, так и для торговцев из других населенных пунктов. Однако со временем территория стала заполняться хаотически расставленными торговыми точками, что привело к неразберихе, а после рабочего дня на рынке скапливается значительное количество мусора.
На площади рынка находятся несколько исторических зданий, которые пребывают во владении федеральной собственности.
Глава региона Максим Егоров подчеркивает важность обеспечения комфортных условий как для продавцов, так и для покупателей. В связи с этим, руководство региона выдало соответствующие указания, направленные на обеспечение успешной реконструкции и улучшение обстановки на рынке.
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