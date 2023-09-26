В Тамбове планируют приватизировать три МУПа Комментариев: 0



Известно, что в прошлом году эти три муниципальных предприятия сумели достичь прибыли, в то время как остальные муниципальные организации города оказались убыточными.



На данный момент МУП «Школьник» располагает следующими активами: пять земельных участков общей площадью 6700 квадратных метров, склад, цех по производству кваса, нежилое помещение, пять автомобилей и различное оборудование. После преобразования в ООО, уставный капитал данной компании составит 19,3 миллиона рублей.



МУП «Тамбовский центральный рынок» оценивается в 12,7 миллиона рублей. Его имущество включает в себя земельный участок площадью 1500 квадратных метров, здание по адресу Коммунальная, 21а, 25 нежилых помещений, ангар, ларьки, восемь автомобилей, систему видеонаблюдения и необходимое оборудование.



Заседание по вопросам приватизации должно было состояться сегодня, но с этим не согласились многие депутаты из-за того, что документы о приватизации были предоставлены вечером перед заседанием.



В рамках обсуждения повестки дня депутат Артем Александров обратил внимание свои коллег, что совокупный объем внесенных перед заседанием документов измеряется не сотнями, а тысячами страниц.



«Мой посыл был простым: нельзя впопыхах принимать решения. Тем более, когда речь идет о приватизации муниципальных унитарных предприятий. Обратил внимание депутатов, что в настоящее время в Государственной Думе по предложению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко рассматривается законопроект, предлагающий продлить ликвидацию или реорганизацию государственных и муниципальных унитарных предприятий до 1 января 2030 года. Спешить рассматривать такие важные вопросы нельзя, мы должны не только прочитать документы, но и пообщаться с руководителями приватизируемых предприятий, чтобы понимать дальнейшее будущее учреждений», - отмечает Александров. Депутаты Тамбовской городской Думы рассматривают возможность провести приватизацию трех муниципальных предприятий, находящихся под управлением Тамбовской городской администрации. Конкретно речь идет о МУП «Школьник», МУП «Ритуал» и МУП «Тамбовский центральный рынок», которые могут быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью, находящиеся в собственности администрации города.Известно, что в прошлом году эти три муниципальных предприятия сумели достичь прибыли, в то время как остальные муниципальные организации города оказались убыточными.На данный момент МУП «Школьник» располагает следующими активами: пять земельных участков общей площадью 6700 квадратных метров, склад, цех по производству кваса, нежилое помещение, пять автомобилей и различное оборудование. После преобразования в ООО, уставный капитал данной компании составит 19,3 миллиона рублей.МУП «Тамбовский центральный рынок» оценивается в 12,7 миллиона рублей. Его имущество включает в себя земельный участок площадью 1500 квадратных метров, здание по адресу Коммунальная, 21а, 25 нежилых помещений, ангар, ларьки, восемь автомобилей, систему видеонаблюдения и необходимое оборудование.Заседание по вопросам приватизации должно было состояться сегодня, но с этим не согласились многие депутаты из-за того, что документы о приватизации были предоставлены вечером перед заседанием.В рамках обсуждения повестки дня депутат Артем Александров обратил внимание свои коллег, что совокупный объем внесенных перед заседанием документов измеряется не сотнями, а тысячами страниц.- отмечает Александров.



