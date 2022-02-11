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Сотрудники муниципальных учреждений опасаются массовых сокращений
Вчера, 09:47
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В адрес депутатов поступают обращения от сотрудников муниципальных учреждений, представителей профсоюза, что руководство администрации города Тамбова поставило задачу по сокращению персонала, - сообщает портал «ПРАВО68».
«Речь идет об учреждениях, занимающихся вопросами благоустройства города, транспортными перевозками и другими важными вопросами жизни областного центра. Отдельные структуры, например, МКУ «Дирекцию городских дорог», вообще планируют расформировать и передать функции другим учреждениям», - сообщил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, к которому обратились сотрудники.
Параллельно рассматривается вопрос расширения штатной численности чиновников администрации Тамбова.
По словам депутата многие обоснованно опасаются за свою судьбу, нельзя допустить ситуации, когда могут уволить без предоставления работы с аналогичными условиями труда.
«В этой связи направил в адрес главы администрации города депутатское обращение с просьбой не допустить подобного развития событий, а также раскрыть планы по кадровым изменениям, чтобы снять все вопросы», - отмечает Артем Александров.
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