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Депутаты обвинили чиновников в срыве благоустройства «Парка Победы»
На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты подняли тему неисполнения муниципальных контрактов. Это касается ремонта дорог, благоустройства городских территорий, например, «Парка Победы», ремонта муниципальных учреждений.
В ответ руководитель администрации Тамбова Максим Косенков заявил, что никаких срывов сроков выполнения работ нет, мол, хуже будет, если работы производить зимой, поэтому срок исполнения контракта перенесли.«Вот только контракт с ООО «ДОРСПЕЦСТРОЙ» заключили в конце лета, до зимы было далеко. Работы должны были завершить в конце октября. Просрочка по контракту составила 69 дней, но для руководства города это норма»,
- обратил внимание депутат Артем Александров.
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