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В Тамбове назначали главу администрации города
Вчера, 16:28
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Сегодня на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы на должность главы администрации города Тамбова Тамбовской области был назначен Максим Косенков. За его кандидатуру проголосовало 26 депутатов из партии «Родина» и «Единая Россия», против один - депутат от КПРФ Артем Александров.
По словам Артема Александрова, у них разные взгляды на развитие областного центра и КПРФ находится в оппозиции по отношению к руководству города.
«Речь идет как о ключевых вопросах, например, о заключении невыгодной для города концессии или о системе власти, мы последовательно выступаем не за назначение мэров, а за прямые выборы, так это касается и повседневной работы органов местного самоуправления. Сегодня Тамбовская городская Дума де-факто - не высший самостоятельный орган, представляющий горожан, а филиал администрации города, а точнее её первого лица», - считает Артем Александров.
Что касается морально-этического аспекта, связанного с биографией претендента или в части невыполнения предвыборных обещаний, здесь каждый сам делает выводы, но очевидно без структурных изменений, которые не будут претворять в жизнь провластные руководители, ситуация будет лишь ухудшаться, - отметил депутат.
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