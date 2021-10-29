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Депутат заявил о кризисе власти в Тамбове
Вчера, 07:45
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы народные избранники рассмотрели и утвердили отчёт о результатах деятельности главы и администрации Тамбова за 2020 год, с которым выступил временный руководитель Тамбова Максим Косенков.
Против утверждения отчёта проголосовали только-депутаты от КПРФ. В своем выступлении руководитель фракции КПРФ Артём Александров прошёлся по каждой сфере и озвучил другие итоги 2020 года. В частности, депутат заострил внимание на кризисе власти – больше года городом управляет временный глава, а Тамбовская Дума не может избрать руководителя на постоянную основу.
Александров задал вопрос, когда мы вернемся к вопросу избрания главы города Тамбова, поскольку по положению по истечении полугода должен состояться новый конкурсный отбор. На что получил недвусмысленный ответ, что действующее руководство города никуда не собирается уходить, а когда будет конкурс, депутатов проинформируют.
Представители оппозиции заявили о том, что нужно возвращаться к прямым выборам руководителя областного центра.
В целом, за 6 лет сменился не один градоначальник, но никто из них так и не реализовал свои грандиозные планы. На фоне этого в Тамбове ухудшается демографическая ситуация, сокращается численность населения, реальные доходы населения подают.
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