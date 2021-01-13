Кандидаты, покрытые тайной Комментариев: 0



Не знают и кандидатов сами члены комиссии. Руководитель фракции КПРФ Тамбовской городской думы Артём Александров сообщил, что документы обещали представить позже. По регламенту документы направляются членам комиссии не позднее, чем за один день до проведения конкурса.



Пока лишь один претендент заявил о своем участии это глава города Котовска Алексей Плахотников, который сообщил журналистам «Коммерсанта», что собирается в городе навести порядок.



В свою очередь депутат Артем Александров назвал процедуру фарсом и что она полностью недемократична, убежден, что нужно возвращать прямые выборы.



«Жители города Тамбова отстранены от выборов высшего должностного лица, даже опосредованно сложно повлиять на этот процесс, например, через избрания депутатского корпуса. Подход, при котором руководитель муниципалитета является ставленником губернатора или отдельных групп в Москве, а депутаты лишь одобряют предложенную кандидатуру, как показала политическая практика в городе Тамбове, не исключает возникновения кризисных явлений в муниципальном управлении, наоборот, растет недоверие в обществе», — считает Артём Александров. До настоящего момента неизвестны все претенденты на должность главы города Тамбова, конкурс должен состояться меньше чем через неделю. Председатель конкурсной комиссии, первый заместитель главы администрации области Олег Иванов не отвечает на звонки и сообщения журналистов ряда изданий для получения комментариев. Всего документы подали семь человек.Не знают и кандидатов сами члены комиссии. Руководитель фракции КПРФ Тамбовской городской думы Артём Александров сообщил, что документы обещали представить позже. По регламенту документы направляются членам комиссии не позднее, чем за один день до проведения конкурса.Пока лишь один претендент заявил о своем участии это глава города Котовска Алексей Плахотников, который сообщил журналистам «Коммерсанта», что собирается в городе навести порядок.В свою очередь депутат Артем Александров назвал процедуру фарсом и что она полностью недемократична, убежден, что нужно возвращать прямые выборы.— считает Артём Александров.



