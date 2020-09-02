Горожан не пустили на отчет главы города Тамбова Комментариев: 0



Глава города в своем выступлении сделала акцент на том, что есть достижения во всех сферах жизни областного центра. В эксплуатацию сданы два детских сада. И еще три готовятся к открытию. Много внимания градоначальница уделила пандемии, с которой боролись всеми силами и средствами.



«Мы видим, что областной центр растет, развивается и хорошеет. Маленькими шагами мы движемся к главной цели — сделать Тамбов самым уютным городом России», - заявила Наталия Макаревич.



В обсуждении отчета принял участие руководитель фракции КПРФ Артем Александров, который заявил, что в городе нет полноценной власти – есть разрозненные группы интересов, которые перетягивают одеяло на себя, и чиновники, обслуживающие их интересы, а депутаты выступают дворовыми активистами по покраске лавочек и сбору мусора.



«Городские власти не выполнили целевые показатели по объемам инвестиций в основной капитал, по обороту розничной торговли. 5 лет назад муниципальный долг города Тамбова составлял 1,6 млрд. рублей, сейчас он равен практически 3 млрд. рублей. Реальные денежные доходы населения за этот же период сократились на 15%. Заметно уменьшилось число субъектов малого и среднего предпринимательства. По сравнению с 2017 годом доля собственных доходов бюджета снизилась на 12% до 48%», - отметил депутат Артем Александров.



Отдельное внимание депутат уделил на доходах горожан. «Обозначенные в отчете доходы горожан в размере 36 тыс. рублей не соответствуют как реальной картине, так и целевым показателям стратегии. Мы, коммунисты, в очередной раз призываем провести объективный анализ рынка труда и доходов горожан, а не гнаться за цифрами. Такой подход вызывает лишь раздражение. Мы должны работать не ради цифр в отчетах, а ради реального улучшения уровня жизни тамбовчан», - считает Александров. Сегодня глава города Тамбова Наталия Макаревич выступила перед депутатами с отчетом о результатах своей деятельности и администрации города за прошедший год. На отчет не пустили журналистов некоторых изданий и жителей города Тамбова, которые хотели задать главе города вопросы. На мероприятие пришли обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46, жильцы дома по ул. Чичканова, 131, жильцы дома по Новикова-Прибоя и другие, охранники всех оттеснили от здания молодежного театра.Глава города в своем выступлении сделала акцент на том, что есть достижения во всех сферах жизни областного центра. В эксплуатацию сданы два детских сада. И еще три готовятся к открытию. Много внимания градоначальница уделила пандемии, с которой боролись всеми силами и средствами.- заявила Наталия Макаревич.В обсуждении отчета принял участие руководитель фракции КПРФ Артем Александров, который заявил, что в городе нет полноценной власти – есть разрозненные группы интересов, которые перетягивают одеяло на себя, и чиновники, обслуживающие их интересы, а депутаты выступают дворовыми активистами по покраске лавочек и сбору мусора., - отметил депутат Артем Александров.Отдельное внимание депутат уделил на доходах горожан., - считает Александров.



