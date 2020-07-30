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На заседании гордумы был поднят вопрос о недоверии городским властям
30 июля 2020
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Артём Александров поднял вопрос о недоверии жителей города к местной власти. По мнению депутата, несмотря на то, что практически год городом руководит новая команда администрации, не разрешен управленческий кризис, многие проблемы не разрешаются, а усугубляются.
«Из последних примеров – застройка дворовых территорий на Чичканова, 131А, Андреевская, 33. С одной стороны после протестов горожан - власти идут на диалог, но такое ощущение, что под видом поиска компромисса чиновники прикрывают свои незаконные действия в интересах отдельных лиц, как по Чичканова, 131, где незаконно продали землю, а по Андреевской, 33 чиновниками не был установлен сервитут.
В этой связи жители города всё чаще ставят вопрос о недоверии к руководству муниципального образования, депутатскому корпусу и необходимости формирования нового состава, который будет действительно представлять интересы горожан и в целом нашего муниципального образования», - заявил депутат Артем Александров.
Ответная реакция депутатов единороссов не заставила себя долго ждать. Председатель городской Думы Виктор Путинцев предложил оппоненту заняться реальной работой - помочь в ликвидации разрытий после проведения коммунальными службами работ.
Другой депутат Алексей Власкин вообще заявил, что уходящий состав гордумы стал прорывным в части наведения порядка в городе.
«Ваши заявления о том, что «Единая Россия» не работает, горожане требуют чего-то там, смены, я считаю необоснованными», — сказал Алексей Власкин.
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