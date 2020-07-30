На заседании гордумы был поднят вопрос о недоверии городским властям Комментариев: 0



«Из последних примеров – застройка дворовых территорий на Чичканова, 131А, Андреевская, 33. С одной стороны после протестов горожан - власти идут на диалог, но такое ощущение, что под видом поиска компромисса чиновники прикрывают свои незаконные действия в интересах отдельных лиц, как по Чичканова, 131, где незаконно продали землю, а по Андреевской, 33 чиновниками не был установлен сервитут.



В этой связи жители города всё чаще ставят вопрос о недоверии к руководству муниципального образования, депутатскому корпусу и необходимости формирования нового состава, который будет действительно представлять интересы горожан и в целом нашего муниципального образования», - заявил депутат Артем Александров.



Ответная реакция депутатов единороссов не заставила себя долго ждать. Председатель городской Думы Виктор Путинцев предложил оппоненту заняться реальной работой - помочь в ликвидации разрытий после проведения коммунальными службами работ.



Другой депутат Алексей Власкин вообще заявил, что уходящий состав гордумы стал прорывным в части наведения порядка в городе.



«Ваши заявления о том, что «Единая Россия» не работает, горожане требуют чего-то там, смены, я считаю необоснованными», — сказал Алексей Власкин. На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Артём Александров поднял вопрос о недоверии жителей города к местной власти. По мнению депутата, несмотря на то, что практически год городом руководит новая команда администрации, не разрешен управленческий кризис, многие проблемы не разрешаются, а усугубляются., - заявил депутат Артем Александров.Ответная реакция депутатов единороссов не заставила себя долго ждать. Председатель городской Думы Виктор Путинцев предложил оппоненту заняться реальной работой - помочь в ликвидации разрытий после проведения коммунальными службами работ.Другой депутат Алексей Власкин вообще заявил, что уходящий состав гордумы стал прорывным в части наведения порядка в городе., — сказал Алексей Власкин.



