Депутаты переписали устав Тамбова под судимого градоначальника Комментариев: 0



Самое интересное, что во время выборов правящая в Тамбове партия «Родина» шла с обещанием вернуть прямые выборы главы города Тамбова, но в процессе внесения поправок в областное законодательство сами «родинцы» отказались от этой идеи.



«Это не Библия: документы меняются, вносятся корректировки. С учетом выборов прошлого и этого годов дума приняла тот закон, который наиболее приемлем»,— заявил журналистам «Ъ» Максим Косенков.



Фракция КПРФ выступила против новой («старой») системы назначения высшего должностного лица. При ней горожане лишены возможности выбирать мэра на прямых выборах.



На заседании Думы руководитель фракции КПРФ Артем Александров предложил повторно выступить с законодательной инициативой в Тамбовскую областную Думу именно о возврате прямых выборов, а не заниматься переписыванием законов исходя из политической конъюнктуры. Но большинством голосов собравшихся решение приняли.



По мнению экспертов, принятие изменений именно в таком виде позволит осужденному Максиму Косенкову занять пост градоначальника на постоянной основе, так как в выборах он участвовать не может. Вчера на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы были внесены изменения в Устав города, принят новый порядок избрания руководства муниципального образования. Теперь главой муниципалитета будет председатель Тамбовской городской Думы, избираемый из числа депутатов, а главу администрации города будут назначить по итогам конкурса. По такой системе город жил до 2015 года.Самое интересное, что во время выборов правящая в Тамбове партия «Родина» шла с обещанием вернуть прямые выборы главы города Тамбова, но в процессе внесения поправок в областное законодательство сами «родинцы» отказались от этой идеи.— заявил журналистам «Ъ» Максим Косенков.Фракция КПРФ выступила против новой («старой») системы назначения высшего должностного лица. При ней горожане лишены возможности выбирать мэра на прямых выборах.На заседании Думы руководитель фракции КПРФ Артем Александров предложил повторно выступить с законодательной инициативой в Тамбовскую областную Думу именно о возврате прямых выборов, а не заниматься переписыванием законов исходя из политической конъюнктуры. Но большинством голосов собравшихся решение приняли.По мнению экспертов, принятие изменений именно в таком виде позволит осужденному Максиму Косенкову занять пост градоначальника на постоянной основе, так как в выборах он участвовать не может.



