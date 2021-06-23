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Депутаты будут решать вопрос о системе избрания главы Тамбова
Вчера, 21:37
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Комитет по местному самоуправлению Тамбовской городской Думы рассмотрит вопрос о способе (форме) избрания главы города Тамбова. Временная комиссия внесла два варианта: возвращение прямых выборов (предложение депутата Артема Александрова) и возврат к прежней схеме руководства городом, когда главой муниципального образования являлся председатель городской Думы, а главой администрации сити-менеджер, опять же назначаемый депутатами (предложение Александра Ушакова).
«По нашему мнению, возврат к прежней системе не меняет сути вопроса, жители опять же лишены возможности избирать главу города на прямых выборах. Притом, что во время выборов ключевой пункт предвыборной программы партии «Родина» был такой: «вернем Тамбову всенародные выборы главы города». А предвыборные обещания нужно выполнять», — считает Артём Александров.
Вернут ли Тамбову всенародные выборы? Ответ на этот вопрос дадут депутаты, вначале члены комитета по местному самоуправлению.
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