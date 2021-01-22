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Депутат гордумы запустил процедуру возвращения прямых выборов главы

Сегодня, 06:31
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Депутат гордумы запустил процедуру возвращения прямых выборов главы Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров обратился к председателю представительного органа Елене Леонове создать рабочую группу для подготовки проекта решения о возвращении прямых выборов главы города Тамбова.

«Последние годы Тамбов переживает острую фазу кризиса муниципального управления, в основе которого лежат кадровая чехарда, сокращение полномочий органов местного самоуправления, отсутствие должной коммуникации между населением и органами власти. Именно избиратели муниципального образования на прямых выборах должны определять высшее должностное лицо и нести ответственность за свое решение», - считает Артем Александров.

По словам депутата, последняя работа конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города наглядно продемонстрировала, что подобный фарс нужно прекращать, и как можно раньше. За последние пять лет сменилось четыре руководителя в городе Тамбове.

«Нужны честные и открытые выборы руководства Тамбова», - убежден Александров.
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