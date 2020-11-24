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Депутат гордумы призвал повысить открытость органов власти
Сегодня, 17:05
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На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров в рамках обсуждения вопроса о внесении изменений в положение об аккредитации журналистов предложил повысить открытость представительного органа власти.
«В рамках обсуждения вопроса я внёс предложение о необходимости пересмотреть принцип работы с журналистами, в том числе на уровне Положения. Допускать представителей СМИ при предъявлении удостоверения, а не использовать аккредитацию как фильтр», - отмечает Артем Александров.
Кроме того, органы власти должны быть максимально открыты и для рядовых граждан, как на уровне города, так и области считает депутат. Напомним, что на сентябрьском заседании городской Думы во время отчета главы города в зал не пустили журналистов некоторых изданий и жителей города Тамбова, которые хотели задать главе города вопросы. На мероприятие пришли обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46, жильцы дома по ул. Чичканова, 131, жильцы дома по Новикова-Прибоя.
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