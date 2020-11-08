На заседании гордумы обсудили вопрос о распространении коронавируса Комментариев: 0



«По области ситуация не лучше, болезнь приходит в отдаленные села. Вторая волна сильно отличается от первой. В моей адрес поступает всё больше обращений от жителей Тамбова и области, - отмечает депутат Артем Александров. - Они сообщают, что лекарств не хватает, а в аптеках наблюдается дефицит. Мест в больницах остаётся мало, и кладут в медицинские учреждения не всех желающих, на КТ возникают очереди, даже рентген проходят по квоте. Тестов не хватает – многим больным приходится делать их платно или совсем не делать».



По словам врио главы города Тамбова Максима Косенкова проблема актуальна для областного центра, но нужно предоставлять выдержанную информацию, чтобы не нагнетать панику.



«Я считаю, что мы должны осуществлять объективное информирование граждан о положении дел в областном центре, в городе и создать все условия, чтобы люди располагали нужной информацией. Она должна быть согласована с облздравом, Роспотребнадзором. А заниматься популизмом во вред здоровья граждан неразумно», - заявил на заседании гордумы Максим Косенков.



Кстати, вчера скончалась начальник экономического отдела Тамбовской городской Думы Майя Михайловна Фоменкова. По информации «ПроТамбова», она умерла от от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Вчера на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров поднял вопрос о распространении коронавируса в областном центре. Депутат выразил предположение, что реальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции отличается от той, что заявляют официальные источники и призвал городские власти к открытому рассмотрению вопроса.- отмечает депутат Артем Александров. -По словам врио главы города Тамбова Максима Косенкова проблема актуальна для областного центра, но нужно предоставлять выдержанную информацию, чтобы не нагнетать панику., - заявил на заседании гордумы Максим Косенков.Кстати, вчера скончалась начальник экономического отдела Тамбовской городской Думы Майя Михайловна Фоменкова. По информации «ПроТамбова», она умерла от от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.



