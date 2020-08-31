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Депутаты гордумы вновь займутся изучением поведения Артема Александрова
Вчера, 16:18
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В пятницу члены комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы планируют рассмотреть вопрос о соблюдении депутатом от КПРФ Артемом Александровым правил депутатской этики.
В прошлом году депутата уже обсуждали, тогда его признали виновным в нарушении правил за то, что он выяснял мнение горожан по вопросу расселения жилого дома по ул. Степана Разина в интересах РПЦ.
«Такие действия депутата А.Р. Александрова, по своей сути, подвергают население психологическому воздействию, и могут настроить общество на социальную и религиозную вражду, искусственно порождать противостояние граждан действующей власти», - считают в Тамбовской городской Думе.
Депутат Артем Александров предполагает, что поводом нового обсуждения стал его уход с недавнего заседания комитета, когда рассматривался отчёт главы и администрации города Тамбова.
«За какие «грехи» на этот раз меня планируют обсуждать, мне неизвестно. Возможно, председателю гордумы не понравилось, что я покинул заседание комитета, когда сам Путинцев в нарушение регламента отказался поставить на голосование моё предложение о переносе рассмотрения отчета главы города, который физически нельзя было изучить меньше чем за 24 часа», — отмечает Александров.
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