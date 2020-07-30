Депутаты-единороссы отказались поддерживать обманутых дольщиков Комментариев: 0



Весной текущего года обманутые дольщики с Коммунальной, 46 обратились в Тамбовскую городскую Думу. Они считают поведение депутата, члена партии «Единая Россия», экс-директора ООО «ЭлитСтрой» Геннадия Берестенева недопустимым и просят рассмотреть действия «почётного гражданина Тамбова» на открытом заседании комитета. В числе обманутых дольщиков– инвалиды и многодетные семьи. Люди вынуждены кормить семью, выплачивать ипотеку, аренду съёмного жилья, неся тяжёлое финансовое бремя.



Вопрос под личный контроль взял председатель городской Думы Виктор Путинцев, который дал срок Берстеневу определить свою принципиальную позицию до 1 мая 2020 года. По итогу к строительству так и не приступили.



Несмотря на то, что сам процесс рассмотрения вопроса был инициирован партией «Единая Россия», никто из фракции партии «Единая Россия» обманутых дольщиков в ходе голосования не поддержал. На стороне дольщиков оказался один депутат – Артем Александров.



Проблемный дом обещают достроить до конца 2020 года.



Фото – «ПроТамбов». Вчера на заседании комитет по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы по результатам рассмотрения вопроса о соблюдении депутатом Г.И. Берстеневым правил депутатской этики во взаимоотношениях с дольщиками дома по улице Коммунальной, д. 46 принял решение, что депутат не нарушил правила депутатской этики.Весной текущего года обманутые дольщики с Коммунальной, 46 обратились в Тамбовскую городскую Думу. Они считают поведение депутата, члена партии «Единая Россия», экс-директора ООО «ЭлитСтрой» Геннадия Берестенева недопустимым и просят рассмотреть действия «почётного гражданина Тамбова» на открытом заседании комитета. В числе обманутых дольщиков– инвалиды и многодетные семьи. Люди вынуждены кормить семью, выплачивать ипотеку, аренду съёмного жилья, неся тяжёлое финансовое бремя.Вопрос под личный контроль взял председатель городской Думы Виктор Путинцев, который дал срок Берстеневу определить свою принципиальную позицию до 1 мая 2020 года. По итогу к строительству так и не приступили.Несмотря на то, что сам процесс рассмотрения вопроса был инициирован партией «Единая Россия», никто из фракции партии «Единая Россия» обманутых дольщиков в ходе голосования не поддержал. На стороне дольщиков оказался один депутат – Артем Александров.Проблемный дом обещают достроить до конца 2020 года.Фото – «ПроТамбов».



