В Тамбове вновь объявили торги на благоустройство сквера «Гармония» — уже третий подряд Комментариев: 0



Сквер планировали обустроить ещё в 2024 году, но реализация проекта неоднократно срывалась из-за неисполнения обязательств со стороны подрядчиков. Первая попытка была предпринята летом прошлого года — тогда контракт на сумму около 24 миллионов рублей был заключён с липецкой компанией «СУ1», известной по проектам в Мичуринске и Тамбове. Однако компания так и не приступила к работам, и 14 августа контракт расторгли по взаимному соглашению. Впоследствии подрядчик был включён в реестр недобросовестных поставщиков.



Вторую попытку предприняли осенью: победителем нового аукциона стало ООО «Стройдомсервис» из Подмосковья, а стоимость проекта выросла до 29 миллионов рублей. Однако и этот подрядчик сорвал сроки — благоустройство вновь не было выполнено, и город расторг контракт в одностороннем порядке. Решением регионального управления ФАС компания также была признана недобросовестным исполнителем.



Третья попытка завершить благоустройство сквера «Гармония» намечена на октябрь 2025 года. На небольшой территории, расположенной рядом с памятником архитектуры — домом Л.Д. Ростовцевой-Скалон, где, как предполагается, бывал Сергей Рахманинов, планируется создать уютное общественное пространство. В проект входят прогулочные дорожки, освещение, лавочки, качели, уличные музыкальные инструменты и сцена в форме рояля — как символ культурной преемственности.



Фото: Ирина Тягунова/ИА "Онлайн Тамбов.ру"

Городские власти Тамбова объявили очередной конкурс на право проведения благоустройства нового общественного пространства — сквера «Гармония», который должен появиться на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Стоимость работ предварительно оценена в 31 миллион рублей, эти средства уже заложены в бюджете города. Имя нового подрядчика и окончательную цену контракта определят 18 июня, заявки принимаются до 16 июня.Сквер планировали обустроить ещё в 2024 году, но реализация проекта неоднократно срывалась из-за неисполнения обязательств со стороны подрядчиков. Первая попытка была предпринята летом прошлого года — тогда контракт на сумму около 24 миллионов рублей был заключён с липецкой компанией «СУ1», известной по проектам в Мичуринске и Тамбове. Однако компания так и не приступила к работам, и 14 августа контракт расторгли по взаимному соглашению. Впоследствии подрядчик был включён в реестр недобросовестных поставщиков.Вторую попытку предприняли осенью: победителем нового аукциона стало ООО «Стройдомсервис» из Подмосковья, а стоимость проекта выросла до 29 миллионов рублей. Однако и этот подрядчик сорвал сроки — благоустройство вновь не было выполнено, и город расторг контракт в одностороннем порядке. Решением регионального управления ФАС компания также была признана недобросовестным исполнителем.Третья попытка завершить благоустройство сквера «Гармония» намечена на октябрь 2025 года. На небольшой территории, расположенной рядом с памятником архитектуры — домом Л.Д. Ростовцевой-Скалон, где, как предполагается, бывал Сергей Рахманинов, планируется создать уютное общественное пространство. В проект входят прогулочные дорожки, освещение, лавочки, качели, уличные музыкальные инструменты и сцена в форме рояля — как символ культурной преемственности.Фото: Ирина Тягунова/ИА "Онлайн Тамбов.ру"



