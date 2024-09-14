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Для создания сквера «Гармония» в Тамбове нашли нового подрядчика из Московской области
Сегодня, 10:14
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Контракт на благоустройство нового общественного пространства в Тамбове — сквера "Гармония" — был заключён с подмосковной компанией ООО "Стройдомсервис". Эта организация выиграла аукцион, предложив снизить начальную стоимость работ с 38,8 миллиона до 29,2 миллиона рублей. Заказчиком проекта выступает муниципальная дирекция благоустройства и озеленения.
Это уже второй подряд на благоустройство сквера на углу улиц Советской и Лермонтовской. Первый контракт был заключён с липецким ООО "СУ 1", той же компанией, которая благоустраивает Пионерский парк. Однако он был расторгнут 14 августа по соглашению сторон спустя полтора месяца после его подписания. Стоимость первого контракта составляла около 24 миллионов рублей, и завершение работ планировалось к 1 октября.
Новому подрядчику необходимо завершить благоустройство сквера до 15 ноября. Объём работ остаётся прежним: в сквере будут проложены дорожки, установлено освещение, скамейки, качели, уличные музыкальные инструменты, шахматные столы и кашпо. Также будет сооружена небольшая сцена в виде рояля и воссоздана стена утраченного здания, известного как флигель семьи Лион. Это здание находилось рядом с домом Л.Д. Ростовцевой-Скалон — объектом культурного наследия, где, по преданию, мог бывать композитор Сергей Рахманинов.
Фото: администрация города Тамбова
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