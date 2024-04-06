Липецкий подрядчик стал фигурантом уголовного дела Комментариев: 0



Было установлено, что в 2023 году во время ремонта и благоустройства сквера на пересечении улиц Герасимова и Филиппова в Мичуринске бывший руководитель подрядной организации представил заведомо ложные сведения об объемах работ и использованных строительных материалах. Это привело к хищению бюджетных средств в размере более 1,5 миллионов рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.



Контракт на благоустройство сквера был заключен между отделом реализации проектов администрации Мичуринска и ООО «СУ 1» 10 июля прошлого года. Исходная стоимость работ составила 2,7 миллиона рублей, но уже 21 июля было заключено дополнительное соглашение об увеличении цены на 271 тысячу рублей: «в связи с изменением объема работ и корректировкой сметной документации». Благоустройство было завершено даже раньше срока – в начале августа, а не в конце, как предусмотрено контрактом. Подрядчик получил за работу около 3 миллионов рублей без каких-либо претензий со стороны заказчика.



Кроме того, осенью прошлого года ООО «СУ 1» выиграла тендер на ремонт автомобильной дороги «Каспий» в Мордовском округе. Стоимость работ, которые в настоящее время находятся на стадии исполнения, составляет почти 46 миллионов рублей. Другой контракт, на сумму 17,3 миллиона рублей, был заключен с Дирекцией городских дорог на ремонт улицы Комсомольской на участке от Пролетарской до Железнодорожной в Тамбове.



В январе текущего года по итогам тендеров ООО «СУ 1» стало подрядчиком в проекте благоустройства парка «Пионерский». Общественную территорию в южной части Тамбова планируют преобразить к сентябрю текущего года за сумму почти 27 миллионов рублей. Компания ООО «СУ 1» из Липецка, в отношении бывшего директора которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации), участвует в качестве подрядчика в нескольких муниципальных контрактах в Тамбовской области. Недавно прокуратура Тамбовской области сообщила о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».Было установлено, что в 2023 году во время ремонта и благоустройства сквера на пересечении улиц Герасимова и Филиппова в Мичуринске бывший руководитель подрядной организации представил заведомо ложные сведения об объемах работ и использованных строительных материалах. Это привело к хищению бюджетных средств в размере более 1,5 миллионов рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.Контракт на благоустройство сквера был заключен между отделом реализации проектов администрации Мичуринска и ООО «СУ 1» 10 июля прошлого года. Исходная стоимость работ составила 2,7 миллиона рублей, но уже 21 июля было заключено дополнительное соглашение об увеличении цены на 271 тысячу рублей: «в связи с изменением объема работ и корректировкой сметной документации». Благоустройство было завершено даже раньше срока – в начале августа, а не в конце, как предусмотрено контрактом. Подрядчик получил за работу около 3 миллионов рублей без каких-либо претензий со стороны заказчика.Кроме того, осенью прошлого года ООО «СУ 1» выиграла тендер на ремонт автомобильной дороги «Каспий» в Мордовском округе. Стоимость работ, которые в настоящее время находятся на стадии исполнения, составляет почти 46 миллионов рублей. Другой контракт, на сумму 17,3 миллиона рублей, был заключен с Дирекцией городских дорог на ремонт улицы Комсомольской на участке от Пролетарской до Железнодорожной в Тамбове.В январе текущего года по итогам тендеров ООО «СУ 1» стало подрядчиком в проекте благоустройства парка «Пионерский». Общественную территорию в южной части Тамбова планируют преобразить к сентябрю текущего года за сумму почти 27 миллионов рублей.



