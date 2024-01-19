В 2023 году отмечается значительный рост цен на отдельные товары 0 Согласно статистическим данным Тамбовстата за 2023 год, отмечается увеличение цен на продовольственные товары на 8,1% (по сравнению с 10,9% в 2022 году). Наибольший прирост стоимости продуктов был зафиксирован в следующих категориях: яйца подорожали на 54,3%, мясо птицы – на 27,4%, свинина – на

Министр строительства и ЖКХ посетил стенд Тамбовской области на выставке «Россия» 0 20 января министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин посетил выставочный стенд Тамбовской области на мероприятии «Россия» (0+) в ВДНХ.

Прокуратура будет судиться с подрядчиком ООО «СУ 1» 0 Прокуратура Тамбовской области подала иск в Арбитражный суд с требованием признать недействительной сделку, заключенную между ООО «СУ 1» и Зеленхозом в городе Мичуринске. Документ был подан 9 января после новогодних праздников, а предварительное заседание назначено на 21 февраля.

Вытрезвитель в Тамбове с филиалами может появиться уже в текущем году 0 На 2024 год запланировано создание специализированного медицинского учреждения, ориентированного на оказание помощи жителям, находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

Жителям области предлагают разработать дизайн пункта для сбора вторсырья 0 Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания", совместно с Министерством образования и науки Тамбовской области, объявляет о старте открытого конкурса на разработку эскизного дизайна уличного павильона для приема вторичного сырья от населения. Главная цель конкурса заключается в привлечении

Жители дома № 32 по улице 1-ой Полковой в Тамбове замерзают в квартирах 0 Жители дома № 32 по улице 1-ой Полковой в Тамбове ежегодно сталкиваются с проблемой замерзания в своих квартирах в зимний период. Во время холодов на окнах с внутренней стороны образуется лед, батареи функционируют с минимальной эффективностью, а температура в помещениях не поднимается выше 16

Центр «Белый Слон» отметит Китайский новый год в Тамбовской картинной галерее 0 Встретить наступающий Китайский новый год приглашает Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» и Тамбовское отделение ОРКД 3 февраля в Тамбовскую областную картинную галерею. Начало в 15:00. Билеты доступны через кассу галереи с 22 января, возможен проход по Пушкинской

Депутат считает, что Тамбов нуждается в масштабной программе модернизации ЖКХ 0 Жители дома по Моршанскому шоссе № 28 обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ Артему Александрову, с просьбой о помощи в решении проблемы с водоснабжением, которая беспокоит их уже несколько недель. Особенно остро эта проблема затрагивает верхние этажи здания.

В 2024 году в области планируют газифицировать 35 объектов здравоохранения 0 В текущем году в Тамбовской области планируется подключение к газу 35 объектов здравоохранения. Это значительный рост по сравнению с предыдущим годом, когда было газифицировано всего четыре здания.

На программу «Чистая вода» выделят 170 млн рублей 0 Министерство топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области объявило о разработке плана мероприятий в рамках федерального проекта "Чистая вода", входящего в нацпроект "Жилье и городская среда" на 2024 год.

В Тамбове запретят парковаться у контейнерных площадок 0 Администрация города Тамбова поручила специализированной организации разработать схемы организации дорожного движения с использованием знаков 3.27 "Остановка запрещена" в зонах, где расположены контейнерные площадки. Это решение принято в ответ на обращение АО "Тамбовская сетевая компания" о частых

Роспотребнадзор хочет проверять табачные точки без согласования прокуратуры 0 Согласно информации, представленной газетой «Известия», Роспотребнадзор предлагает проводить внеплановые проверки по торговле табачной и никотиносодержащей продукцией без предварительного согласования с органами прокуратуры. Планируется использование индикаторов рисков из системы маркировки в

Назначен новый руководитель Росгвардии по Тамбовской области 0 На пост руководителя управления Росгвардии по Тамбовской области назначен полковник полиции Игорь Юмашев. Заместитель начальника штаба Центрального округа Росгвардии Александр Гуськов, представил нового руководителя личному составу управления. Он отметил многолетний опыт Игоря Юмашева в

Росреестр зарегистрировал новую поликлинику в Тамбове 0 Росреестр информирует о внесении в государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию права собственности на новую поликлинику в северной части города Тамбов.

Суд вернул в прокуратуру дело о хищениях при строительстве котельных 0 Ленинский райсуд Тамбова вернул уголовное дело о хищении почти 120 миллионов рублей топ-менеджерами компании "Компьюлинк" и бывшим вице-губернатором при осуществлении проекта строительства котельных в Котовске в прокуратуру. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

На 66 избирательных участках в Тамбове установят КОИБы 0 На заседании избирательной комиссии Тамбовской области был утвержден перечень избирательных участков, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней в ходе выборов Президента Российской Федерации. Решено установить КОИБы на 66 избирательных участках в областном центре.

В Тамбове экоотель обустроят у пляжа «Ромашково» 0 В Тамбове у пляжа «Ромашково» в ближайшее время появится экологический отель. Планируется установить около 12 новых быстровозводимых средств размещения для отдыхающих до конца текущего года. Экоотель будет включен во второй этап благоустройства пляжной территории.

В СИЗО умер фигурант дела о мошенничестве при строительстве котельных в Котовске 0 В Следственном изоляторе Тамбова скончался 66-летний Юрий Чернышов, один из участников громкого уголовного дела, связанного с мошенничеством при строительстве котельных в Котовске. Информация об этом появилась в свете материала «Коммерсант-Черноземье», и в связи с этим фактом прокуратура и

Правительство области рапортует о снижение цен на яйца на 7% 0 В Тамбовской области наблюдается снижение цен на несколько основных продуктов, по данным заместителя Главы региона Наталии Макаревич. Согласно информации, стоимость куриных яиц снизилась на 7%, огурцов и помидоров на 5%, гречневой крупы на 2%, а пшена на 1%.

Руководителем Федерального казначейства по Тамбовской области назначен Олег Соколов 0 С 15 января 2024 года Олег Соколов приступил к исполнению обязанностей руководителя Управления Федерального казначейства по Тамбовской области, согласно информации, представленной на официальном сайте ведомства. Олег Соколов заменил на этой должности Валерия Попова, который исполнял обязанности