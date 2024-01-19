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Прокуратура будет судиться с подрядчиком ООО «СУ 1»
Сегодня, 08:50
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Прокуратура Тамбовской области подала иск в Арбитражный суд с требованием признать недействительной сделку, заключенную между ООО «СУ 1» и Зеленхозом в городе Мичуринске. Документ был подан 9 января после новогодних праздников, а предварительное заседание назначено на 21 февраля.
В предыдущем году прокуратура наукограда выявила нарушения в процессе создания комфортной городской среды на нескольких территориях, включая сквер на пересечении улиц Филиппова и Герасимова. СУ СКР по региону провела доследственную проверку, в результате которой суд наложил административные штрафы в размере 1,9 миллиона рублей на липецкую компанию ООО «СУ-1» за неисполнение обязательств по двум контрактам на благоустройство общественных территорий.
Тем не менее, в текущем 2024 году компания «СУ 1» остается в Мичуринске, выиграв контракты на ремонт дворов многоэтажных домов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Она также приступит к благоустройству сквера на пересечении улиц Герасимова и Филиппова с противоположной стороны улицы, начиная работы весной на общую сумму чуть более 20 миллионов рублей.
Интересно отметить, что ООО «СУ 1» также заключило контракт на благоустройство Пионерского парка, который пользуется популярностью среди жителей южной части Тамбова. Компания предложила свои услуги за 26,8 миллиона рублей и выиграла электронный аукцион.
Фото: прокуратура Тамбовской области
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